Pesé mantiene viva la vigilia del Papachú

Pesé, Herrera/Continuando con las actividades de Semana Santa, principalmente en la región de Azuero, llama la atención una devoción muy particular del pueblo de Pesé, provincia de Herrera, que inicia desde esta noche con el tradicional velorio de Papachú.

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Además, en horas de la mañana de este domingo de Ramos, se desarrollará la procesión desde la cancha de baloncesto de Pesé hasta el templo San José, en una tradición que reúne a familias y fieles en torno a la fe.

Una bonita tradición de los niños, más que nada de Jesús entrando triunfante a Jerusalén. Domingo de Ramos en Pesé, pues celebramos la entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén, como lo dice la Biblia. Y nosotros en Pesé lo celebramos desde el sábado por la noche haciendo la famosa vigilia del Papachú con oraciones, con cantos en la cancha municipal de Pesé y desde ahí nos trasladamos en procesión el domingo bien temprano, hace a eso de las 9 de la mañana, hacia el templo parroquial donde tendremos la eucaristía”, detalló el padre Jonathan Mendoza, iglesia de San José, Pesé.

En Pesé, provincia de Herrera, también se preparan otras actividades religiosas que forman parte de la Semana Santa, entre ellas un drama popular que se realizará el Jueves y Viernes Santo, en el que participarán más de 100 actores.

Con información de Eduardo Javier Vega.