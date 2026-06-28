Las Tablas se prepara para las festividades en honor a Santa Librada

Autoridades y organizadores coordinan un operativo de seguridad ante la llegada de miles de peregrinos y visitantes.

Los Santos./Las festividades en honor a Santa Librada ya comenzaron en el distrito de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, con el recorrido de la imagen peregrina por diferentes comunidades, como parte de las actividades religiosas previas a la celebración de su santa patrona.

Los organizadores informaron que mantienen una planificación conjunta con los estamentos de seguridad y las autoridades para recibir a los miles de devotos que se espera participen en las actividades.

Aida Díaz, devota de Santa Librada, explicó que ya se encuentran preparados para el desarrollo de la festividad. “Ya tenemos una planificación con los estamentos de seguridad y las autoridades para recibir a los devotos”.

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La celebración religiosa coincide con el Festival Nacional de la Pollera, declarado por la Ley 50 del 24 de noviembre de 1961, lo que incrementa la llegada de visitantes al distrito.

Por su parte, Domicilio Ruiz, presidente del comité organizador de las Patronales, destacó que "esta celebración representa lo más grande que hay, nos sentimos orgullosos”.

El alcalde de Las Tablas, Noé Herrera, indicó que ya se coordinan las medidas de seguridad para los días de mayor asistencia, previstos para el 19 y 20 de julio.

“Estamos coordinando con los estamentos de seguridad y con la Iglesia para esta importante actividad del distrito. Es una fiesta que trae miles de personas a esta ciudad. Tenemos que darles la seguridad a las personas que llegan”, indicó el alcalde de Las Tablas.

Santa Librada es una figura del cristianismo venerada como mártir y constituye uno de los principales símbolos religiosos y culturales del distrito de Las Tablas.

Con información de Eduardo Javier Vega.