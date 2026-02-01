Puente vehicular sobre el río El Potrero alcanza 30% de avance en La Pintada

Según la información suministrada por la entidad, ya fue completada la base norte del puente, mientras que en el sector sur se conformó la fosa para iniciar la construcción de la segunda base.

La Pintada, Coclé/La construcción del puente vehicular de hormigón sobre el río El Potrero, en la comunidad de Paso La Palma, distrito de La Pintada, registra un avance físico del 30 %, de acuerdo con reportes técnicos de la Dirección Provincial del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Coclé.

Según la información suministrada por la entidad, ya fue completada la base norte del puente, mientras que en el sector sur se conformó la fosa para iniciar la construcción de la segunda base. De forma paralela, también se trasladaron las vigas al área donde se levantará la estructura, como parte de la fase actual de ejecución.

Una vez concluida, la obra permitirá mejorar la conectividad entre las comunidades de La Palma y El Pital, además de facilitar el acceso directo hacia la vía principal con dirección a El Copé, a la altura de La Saldaña.

La institución indicó que el proyecto tendrá impacto directo en unas 300 personas y beneficio indirecto para más de mil residentes de comunidades cercanas, según las estimaciones oficiales.

Durante años, moradores del sector han debido cruzar el río a pie o en vehículo, con riesgos mayores en temporada lluviosa, cuando aumenta el caudal del afluente y se dificulta el paso.

La infraestructura es considerada clave para zonas como La Palma, La Barigoma, La Cocobola, Cerro Guacamaya y El Pital, donde la actividad económica se concentra en la producción agropecuaria, incluyendo cultivos de sandía, melón y zapallo para exportación, además de rubros de consumo nacional y ganadería.