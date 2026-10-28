Reabren vertedero en la costa arriba de Colón; persisten las quejas

Los residentes reclaman por la presencia de moscas y los efectos del humo. Las autoridades buscan mantener la disposición de desechos mientras se acuerda una solución con Salud y MiAmbiente.

Colón/Después de dos semanas de cierre por parte de residentes, el vertedero utilizado por los distritos de Portobelo y Santa Isabel, en la costa arriba de Colón, fue reabierto para permitir el depósito de desechos, mientras las comunidades y las autoridades buscan una solución a los problemas denunciados en el lugar.

Los moradores de La Línea, comunidad cercana al vertedero, expresaron preocupación por la proliferación de moscas e insectos y el temor a que se presenten enfermedades. La situación motivó una reunión con autoridades locales y funcionarios del Ministerio de Salud para evaluar la continuidad del sitio o buscar otra ubicación para disponer de la basura.

Residentes piden una evaluación del terreno

Angiluz De Gracia, residente, solicitó que las autoridades competentes determinen si el lugar reúne las condiciones para seguir recibiendo desechos.

“Que ellos sean los que dictaminen y, pues, que digan si el terreno está apto para seguir funcionando o no”, manifestó.

De Gracia sostuvo que el problema se arrastra desde hace más de 25 años y cuestionó el cumplimiento de un acuerdo que, según explicó, data de 2001.

“No se ha cumplido con lo necesario ni con nada y lo pactado en ese acuerdo”, expresó.

Basura acumulada en las comunidades

El alcalde de Santa Isabel, Ahmed Meza, reconoció los reclamos por las moscas y el humo, y señaló que el vertedero permaneció encendido durante más de ocho meses.

Explicó que las autoridades conversaron con los residentes para que permitieran nuevamente el ingreso de desechos ante la acumulación de basura en las comunidades.

“Hablamos con ellos para ver de qué manera nos dejan depositar la basura, ya que las comunidades están llenas de basura, hasta que lleguemos a un acuerdo por medio de Salud y Mi Ambiente”, indicó Meza.

Según las autoridades, el acuerdo relacionado con el funcionamiento del vertedero será analizado en los consejos municipales de ambos distritos para determinar si requiere modificaciones.

El reporte no establece una decisión definitiva sobre el cierre o traslado del sitio. TVN Noticias solicitó una versión al Ministerio de Salud para conocer si se han registrado enfermedades relacionadas con la situación denunciada, pero al cierre de la nota no había obtenido respuesta.

Con información de Néstor Delgado.