Restricción en puente entre La Pintada y Toro Bravo encarece traslados de productores

El MOP limitó el paso a vehículos de hasta cinco toneladas tras las afectaciones causadas por el terremoto. Residentes y productores también advierten sobre la escasa iluminación en el lugar.

Coclé/Penonomé/Para los productores y transportistas que utilizan el puente sobre el río Coclé, en la comunidad de Toro Bravo, distrito de La Pintada, los daños ocasionados por el terremoto se traducen en recorridos más largos y mayores gastos. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) restringió el tránsito a vehículos de un máximo de cinco toneladas, lo que obliga al transporte de mayor peso a buscar rutas alternas.

La estructura conecta a comunidades cuyos residentes dependen de ella para movilizarse y trasladar su producción agrícola y ganadera.

“Este puente lo usan todas las comunidades: Toro Bravo, Las Cuestas, La Madera, Cerro Colorado y vía Copé, vía Interamericana, y aquí hay muchos productores, ganaderos y agricultores y necesitan este puente”, expresó Aminta Fernández.

Más trayecto y gasto en combustible

Aunque reconocen que la restricción puede ser temporal, los usuarios temen que se prolongue y aumente las dificultades para transportar la carga.

Fernando Vega explicó que una de las alternativas implica desviarse por La Pintada, con el consiguiente incremento en la distancia y el consumo de combustible.

“Sabemos que puede ser una medida temporal, pero si demora mucho tiempo, afecta a todo lo que son los transportistas de carga, que hay que dar una vuelta por La Pintada; sería más trayecto, el costo del combustible está elevado”, manifestó.

Preocupación por el tránsito nocturno

A las dificultades de traslado se suma la preocupación por la escasa iluminación durante la noche y la posibilidad de que algunos conductores desconozcan la limitación de peso.

Residentes y productores temen que el incumplimiento de la restricción provoque un accidente o agrave las afectaciones de la estructura.

La comunidad solicita que se atienda la situación y se evalúen alternativas para mejorar la seguridad vial y garantizar la conectividad de quienes viven y producen en estas áreas.

Con información de Nathali Reyes.