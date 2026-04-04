Más de 120 mil fieles visitan al Santo Cristo de Alanje en Semana Santa

El Santuario Diocesano Santo Cristo de Alanje se llenó de devotos que participaron en ceremonias y peregrinaciones especiales este Sábado Santo.

Alanje, provincia de Chiriquí/Más de 120 mil feligreses de diferentes lugares del país acudieron al Santuario Diocesano Santo Cristo de Alanje, para brindar muestras de fe y devoción durante los días de Semana Santa.

Durante la tradicional peregrinación, los fieles participan de actos que van desde la veneración de los milagros hasta la renovación de su fe, fortaleciendo su espiritualidad para la Semana Mayor. Para los fieles, estas jornadas representan un momento de preparación y reflexión, con el objetivo de participar plenamente en la misa de Resurrección del domingo.

"Todos los actos religiosos conmueven no solamente a los lugareños, también a los visitantes, ellos son parte de esta tradición y cada día se suman más sobre todo por los milagros, la gente es testigo y da testimonio, es un Cristo milagroso”. afirmó, la señora Lesbia Castillo, quien participó este sábado santo de las actividades religiosas

El Santuario se mantiene como un punto central de la fe católica en la provincia, ofreciendo a sus visitantes espacios de reflexión, oración y renovación espiritual durante la Semana Santa.

Con información de Demetrio Ábrego.