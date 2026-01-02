Sesión del Concejo Provincial de Herrera termina en caos y suspensión

El conflicto se desató al momento de la presentación de las nóminas, cuando surgieron señalamientos sobre supuestos acuerdos de recámara que habrían dejado sin el apoyo pactado a uno de los candidatos de las dos nóminas presentadas.

Herrera/Accidentada resultó la sesión del Concejo Provincial de Herrera, en la que se tenía previsto elegir a la nueva junta directiva, pero que terminó entre quejas, cruces de palabras, forcejeos y la sustracción de un documento entre los representantes. En medio de esta situación, la reunión fue suspendida hasta un próximo llamado.

El conflicto se desató al momento de la presentación de las nóminas, cuando surgieron señalamientos sobre supuestos acuerdos de recámara que habrían dejado sin el apoyo pactado a uno de los candidatos de las dos nóminas presentadas.

Previo a la reunión, Edwin Marquínez Nieto, presidente del Concejo Provincial, indicó que se escogería al nuevo presidente para el período 2026-2027. En cuanto a la presencia de los diputados José Luis Varela (panameñista) y Marcos Castillero (PRD), señaló que llamó la atención, ya que nunca antes habían participado en este tipo de elección.

Por su parte, Maximino Bustavino, edil de El Pedregoso de Pesé, calificó lo ocurrido como una verdadera lástima y aseguró que, después de 26 años, es la primera vez que se sustrae un documento, situación que, según dijo, ponía en aprietos su candidatura.

“Hay representantes que han visto con malos ojos lo que se ha hecho. Ese documento yo lo traje, pero no apareció”, manifestó. Bustavino explicó que inicialmente apoyaba la nómina de Marquínez, pero debido a una alianza partidaria, como miembro del Partido Panameñista, debía respaldar la línea de su colectivo. Indicó que, de realizarse una nueva elección, volvería a aspirar al cargo.

En tanto, Orlando Nieto, representante de Los Pozos Cabecera, señaló que a nivel provincial existe un código y leyes específicas que deben cumplirse, pero lamentó que se hayan registrado múltiples incidencias. Por ello, solicitó la intervención de la Procuraduría de la Administración para que capacite a los ediles sobre el manejo adecuado del Consejo Provincial.

Nieto cuestionó además que se haya tardado más de una hora en presentar una nómina, cuando este procedimiento, según dijo, debería realizarse en 15 minutos, lo que calificó como una dilatación innecesaria del proceso.

En medio de la algarabía, el presidente del Consejo intentó iniciar la votación, mientras algunos ediles insistían en que existía una cuarta nómina, entre otros reclamos. Finalmente, el presidente del Consejo anunció que la reunión “queda suspendida”, confirmando que se había producido la sustracción de un documento durante la sesión.

Con información de Eduardo Javier Vega.