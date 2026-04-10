Taxistas de Panamá Oeste cierran la vía Panamericana y exigen subsidio al combustible

En Panamá Oeste operan más de 5,800 taxistas distribuidos en los cinco distritos de la provincia, quienes dependen de este ingreso para sostener sus actividades.

Panamá Oeste/Transportistas de Panamá Oeste elevaron su reclamo por la activación del subsidio al combustible y advirtieron que la situación los mantiene al borde de la quiebra.

Este viernes, taxistas de la provincia cerraron la vía Panamericana a la altura de La Pesa, frente a las oficinas de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, como medida de presión para exigir respuestas. Los conductores aseguran que no es rentable continuar prestando el servicio en las condiciones actuales.

Abdiel Caballero, de la Cámara de Taxistas de Panamá Oeste, expresó que “ya no aguantamos más, ya estamos prácticamente quebrados”. A su vez, Sixto Blandón, de la Sociedad de Taxistas de Vista Alegre, afirmó que “las mismas autoridades nos traen a esto porque ha pasado mucho tiempo de nosotros esperar, nuestros afiliados sufriendo esto todos los días y no hay ninguna respuesta positiva hacia ello”.

El cierre de la vía generó afectaciones en el tráfico en dirección al interior del país, aunque posteriormente la circulación fue restablecida.

En Panamá Oeste operan más de 5,800 taxistas distribuidos en los cinco distritos de la provincia, quienes dependen de este ingreso para sostener sus actividades.

Por su parte, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre anunció, mediante comunicado, que los transportistas de colectivo, selectivo, turismo y colegiales deben ingresar al enlace: https://panamaconecta.gob.pa/attt/subsidio-combustible

De acuerdo con el comunicado oficial, podrán aplicar transportistas de las modalidades colectivo, selectivo, turismo y colegial, así como conductores de transporte de carga. El proceso se realiza de forma digital a través de la plataforma Panamá Conecta, donde los interesados deben ingresar a la opción de subsidios y completar su solicitud en línea.