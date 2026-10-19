Temblor en Panamá: Cierran por aproximadamente un mes el paso por Cerro La Cruz hacia El Valle de Antón

Como ruta alterna , la institución recomendó utilizar la Carretera Panamericana e ingresar por Las Uvas de San Carlos hacia El Valle de Antón .

Antón, Coclé/El paso vehicular y peatonal en la bajada del Cerro La Cruz, en dirección a El Valle de Antón, permanecerá cerrado las 24 horas del día durante aproximadamente un mes, debido a un deslizamiento de tierra provocado por las réplicas del sismo, según el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La restricción comienza este lunes 19 de octubre y su duración dependerá de las condiciones del terreno, el clima y el avance de los trabajos.

La decisión se adoptó tras las evaluaciones realizadas por técnicos del MOP, el Sistema Nacional de Protección Civil y el Ministerio de Ambiente en este sector del distrito de Antón, provincia de Coclé.

Como ruta alterna, la institución recomendó utilizar la Carretera Panamericana e ingresar por Las Uvas de San Carlos hacia El Valle de Antón.

El MOP pidió a conductores, residentes y visitantes no intentar cruzar el área afectada, ni a pie ni en vehículos, ante la posibilidad de nuevos desprendimientos.

“No intentar cruzar por el área afectada, ni a pie ni en vehículos”, solicitó la entidad en su comunicado.

También llamó a respetar las señales de seguridad y las indicaciones del personal autorizado, evitar acercarse al talud y mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre las condiciones de la vía.