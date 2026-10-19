Temblor en Panamá: Trasladan temporalmente las oficinas de la Alcaldía de La Pintada por afectaciones

Coclé/Las afectaciones provocadas por el sismo en Panamá del pasado 9 de octubre continúan impactando a la provincia de Coclé. Además de los daños reportados en el municipio de Penonomé, la sede de la Alcaldía de La Pintada sufrió severas afectaciones en gran parte de las estructuras del techo y desprendimiento de tejas, lo que obligó a acordonar el edificio por motivos de seguridad.

La situación coincide con la conmemoración de los 178 años de fundación del distrito de La Pintada, donde las autoridades locales han tenido que reorganizar sus operaciones operativas y de atención al público de manera urgente.

Para garantizar la continuidad de los trámites municipales sin poner en riesgo a los usuarios ni al personal, las autoridades locales confirmaron el traslado temporal de las oficinas administrativas a las instalaciones del CEBG José Nadal Silva, un centro educativo ubicado a pocos metros del palacio municipal.

La periodista Natalia Reyes informó que "tras el terremoto sufrió afectaciones en gran parte de las estructuras del techo. Y hoy, en esa celebración de los 178 años de fundación de este distrito, también se ven estas afectaciones latentes tras el terremoto".

Asimismo, sobre la logística de contingencia y los pasos a seguir para la reconstrucción, se detalló que "ya se ha enviado también un informe de los daños estructurales al Ministerio de Economía y Finanzas para que sea aprobado e iniciar entonces con la reparación en estas estructuras".

Con respecto a los trámites ciudadanos, Reyes añadió que "de manera temporal se va a estar atendiendo a toda la población que realice todos esos trámites municipales en la escuela José Nadal Silva, justamente ubicada muy cerca a esta alcaldía del distrito", puntualizando que los servicios operarán de manera normal en dicho plantel escolar para recibir a la comunidad mientras se tramita la partida presupuestaria correspondiente.

Con información Nathali Reyes.