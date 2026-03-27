Tensión en Panamá Oeste por elección de junta directiva del Concejo Provincial

Panamá Oeste/Momentos de tensión se registraron durante la elección de la nueva junta directiva del Concejo Provincial de Panamá Oeste, en medio de desacuerdos entre concejales que denunciaron la ruptura de un supuesto consenso previo para la escogencia del presidente.

El edil de Amador, Héctor Castro, cuestionó el proceso y aseguró que no se respetaron los acuerdos alcanzados dentro del colectivo político al que pertenecen.

“Nos llamaron antier, dos días antes de las elecciones, a una reunión extraordinaria. Buscamos nuestras nóminas, teníamos los votos para ganar, hablamos con el señor Morán para presentar una sola nómina porque somos del mismo partido, por el bienestar del distrito, de la provincia, pero resulta que el señor presidente Morán había presentado dos nóminas”, manifestó.

Castro adelantó que impugnará el proceso y advirtió sobre posibles acciones legales. “Vamos a tomar todas las acciones para que esto no se vuelva a repetir”, afirmó.

Según el edil, la nómina ganadora logró reelegirse por tercera ocasión en medio de presuntas irregularidades. “Se reeligieron ilegalmente con 15 firmas, mientras que nosotros contamos con 32 votos”, sostuvo.

También denunció manipulación en el proceso electoral interno. “En estos momentos todo lo que se ha dado ha sido manipulado”, agregó.

Tanto Castro como Roberto Morán, este último representante de Cabuya y figura central en la elección, pertenecen al mismo partido, lo que evidenció divisiones internas durante el proceso.

Por su parte, Morán defendió la legalidad de la elección y restó importancia a los cuestionamientos. “La política es así, gana uno y pierde otro. La política es paz y tranquilidad, no este alboroto que ha hecho el grupo contrario”, expresó.

El representante explicó que decidió presentar su nómina como medida preventiva ante la falta de consenso. “Presenté mi nómina por si acaso no llegábamos a un consenso. No hay nada bajo la manga”, indicó.

Además, señaló que el reglamento establece que las nóminas deben presentarse a las 10:00 a.m., al menos 24 horas antes de la elección, y atribuyó la caída de la nómina de consenso a incumplimientos en ese proceso. “La nómina de consenso se cayó porque faltaba una firma y varios habían llegado después de las 10:00 a.m.”, explicó.

La jornada dejó en evidencia las fracturas dentro del consejo provincial, en un proceso que podría escalar a instancias formales tras el anuncio de impugnación por parte de uno de los grupos en disputa.

Con información de Yiniva Caballero.