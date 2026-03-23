Transportistas de David piden revisión de tarifa ante alza del combustible

La propuesta concreta es un incremento de 50 centavos en la ruta.

David, Chiriquí/Los directivos del transporte urbano de buses en David, en la provincia de Chiriquí, se reunieron con la prensa para expresar su preocupación por el aumento del combustible y reiterar el llamado a una revisión de las tarifas del servicio que prestan.

Los representantes del sector aseguraron que llevan décadas solicitando este ajuste, sin haber obtenido respuesta favorable hasta ahora.

"Se pide lo que es el aumento, la revisión de la tarifa. Como bien dicho, ese estudio técnico arrojó en su momento alrededor de 60 centavos, pero nosotros no vamos a golpear tanto al usuario, porque sabemos que también la situación está bastante precaria", manifestó Sergio Ortega, transportista de David.

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La propuesta concreta es un incremento de 50 centavos en la ruta. "Queremos que nos acerquemos a una conversación urgente, porque la verdad es que esta alza ya no la sostenemos", añadió Ortega.

Los transportistas hicieron énfasis en el cumplimiento de la Ley 14, que establece que cada 5 años debe realizarse un ajuste tarifario.

Los transportistas de David aseguraron que la mayoría de las concesionarias o prestadoras que tienen este servicio de buses en David han cumplido con las normativas para solicitar una revisión de tarifas; sin embargo, no han logrado obtener este incremento.

Sobre la posibilidad de un paro, los transportistas fueron claros: "Sí le queremos aclarar al gobierno que no pensamos hacer un paro. No pensamos hacer paro, damos declarando que es la ayuda".

Los transportistas indicaron que están pendientes de las conversaciones con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para encontrar una solución definitiva.

Con información de Demetrio Ábrego