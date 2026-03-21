Representantes de usuarios ante la ATTT advierten que aumento del pasaje sería ilegal

Por el momento la Junta Directiva no ha autorizado aumento en las tarifas del pasaje a nivel nacional.

Los representantes de los usuarios ante la Junta Directiva de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) se mantienen vigilantes ante los pronunciamientos de transportistas sobre un posible aumento en el costo del pasaje del transporte público, debido al alza de los combustibles.

Erick Muñoz, representante de los usuarios ante la ATTT en la provincia de Veraguas, indicó que se está monitoreando la situación tras las declaraciones emitidas por transportistas de Panamá Oeste y otras regiones del país, con el objetivo de evitar que se concrete un incremento.

Muñoz advirtió que un aumento en la tarifa sería “ilegal” si no cumple con los procedimientos establecidos. Explicó que cualquier ajuste debe sustentarse en un estudio de factibilidad y ser presentado ante la Junta Directiva de la ATTT para su evaluación y aprobación.

“Sabemos que la situación está difícil, pero tampoco pueden extralimitarse a lo que establece la ley”, expresó.

Asimismo, enfatizó que la Junta Directiva no ha autorizado ningún aumento en las tarifas a nivel nacional. “Nosotros, como representantes de los usuarios, no hemos firmado nada para un incremento del pasaje. Somos cinco representantes”, afirmó.

Por otro lado, en la provincia de Veraguas se ha programado un encuentro de transportistas para el próximo 24 de marzo, en el que se analizarán los altos costos del combustible y las posibles solicitudes que serán presentadas ante las autoridades.