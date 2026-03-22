Turismo y aroma: Así se vivió el Festival del Café en las tierras altas de Penonomé

Los organizadores de este festival apuestan por posicionar a Penonomé como un destino imperdible para los amantes del buen café.

Entre la neblina característica de las tierras altas y el aroma inconfundible del grano recién tostado, la comunidad de Vaquilla, en Chiguirí Arriba, celebró con éxito la trigésima cuarta versión del Festival del Café. Este evento, que ya suma más de tres décadas de historia, se ha consolidado como la principal vitrina para los productores de café en Coclé, resaltando la calidad y autenticidad del grano cultivado en las montañas panameñas.

Una tradición que nace en la montaña

El festival no es solo una feria comercial; es un homenaje al esfuerzo del sector cafetalero de bajura. Productores locales, como la señora Edilberta, exhibieron con orgullo sus cosechas, garantizando un proceso que mantiene la esencia de la tradición artesanal.

La región de Penonomé, específicamente en áreas como San Miguel, Vaquilla y las Marías de Río Indio, aporta un significativo 39% de la producción de café de bajura en Panamá. El microclima de estas montañas ofrece las condiciones ideales para el cultivo de café robusta de especialidad, un rubro que impulsa con fuerza la economía rural y el empleo local.

El relevo generacional: El futuro del grano

Uno de los puntos más destacados de esta edición fue la participación activa de la juventud. Son los jóvenes caficultores quienes hoy lideran el relevo generacional, integrando técnicas modernas de productividad sin abandonar los métodos tradicionales de post-cosecha, como el secado de "bellota" y "pergamino", así como el pilado esencial para obtener perfiles de sabor únicos.

Cultura, turismo y sostenibilidad

El recinto ferial sobresalió por la construcción de los tradicionales ranchitos de pencas, un símbolo del hogar campesino coclesano. Los visitantes no solo disfrutaron de la riqueza agrícola, sino también de:

Turismo comunitario y senderismo en paisajes naturales.

y senderismo en paisajes naturales. Desfiles folclóricos y juegos tradicionales.

Exhibición de prácticas sostenibles en el cultivo del café.

Con esta trigésima cuarta versión, los organizadores y productores apuestan por el crecimiento continuo del Festival del Café en Chiguirí Arriba, posicionando a Penonomé como un destino imperdible para los amantes del buen café y la cultura auténtica de Panamá.

**Con información de Nathalie Reyes**