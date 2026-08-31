Unachi | Absel Navarro asume como rector y pide un voto de confianza para enfrentar los principales retos

Para Navarro, recuperar la confianza del Ejecutivo será parte de ese proceso de transformación institucional, de manera que una gestión responsable permita abrir nuevas oportunidades para la universidad.

David, Chiriquí/Absel Navarro asumió este lunes 31 de agosto el cargo de rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), con un llamado a estudiantes, docentes, personal administrativo, autoridades y al Gobierno Nacional a otorgarle un voto de confianza para encaminar a la institución.

La ceremonia de toma de posesión se realizó en el gimnasio Rolando Smith del Centro Universitario, donde Navarro fue juramentado. Posteriormente, el nuevo rector tomó juramento a quienes lo acompañarán al frente de las distintas vicerrectorías.

Durante su intervención, Navarro aseguró que su administración estará sustentada en la transparencia, la rendición de cuentas, la institucionalidad y el fortalecimiento académico, con especial atención a los planes curriculares y las necesidades de los estudiantes.

El nuevo rector también planteó como uno de sus principales objetivos recuperar la credibilidad de la Unachi, mediante una administración de puertas abiertas y apegada al marco legal.

“Queremos hacer las cosas bien dentro del marco de la ley y responsablemente”, señaló Navarro al referirse a la relación que espera establecer con el Ejecutivo.

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Presupuesto, una de las primeras prioridades

Uno de los desafíos inmediatos de la nueva administración será la situación presupuestaria de la universidad. Navarro informó que la vista presupuestaria de la Unachi está prevista para el próximo 8 de septiembre, por lo que busca establecer comunicación con el Ejecutivo para abordar las necesidades financieras de la institución.

“Tenemos que tener un adelanto allí y para ir bien preparados y, sobre todo, para convencer de que estas nuevas autoridades quieren hacer las cosas bien”, manifestó.

Navarro también se refirió al retraso en el pago de la quincena de los trabajadores universitarios. Indicó que hasta la noche del domingo no se había efectuado el pago, aunque dijo desconocer si durante este lunes ya se había hecho efectivo.

Aseguró que realizarán las gestiones correspondientes para que el desembolso se concrete lo antes posible.

Para Navarro, recuperar la confianza del Ejecutivo será parte de ese proceso de transformación institucional, de manera que una gestión responsable permita abrir nuevas oportunidades para la universidad.

Fortalecer la academia y acercar la investigación a la sociedad

La nueva vicerrectora académica, Kathia Acosta, reconoció que los retos que enfrenta la institución son grandes y coincidió en que uno de los objetivos principales será recuperar la credibilidad de la Unachi.

Acosta también destacó la importancia de buscar alianzas con la empresa privada que permitan impulsar los proyectos y objetivos de la nueva administración.

Por su parte, Jorge Luis Pino, quien estará al frente de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, señaló que uno de los desafíos será lograr que las investigaciones que se desarrollan dentro de la universidad tengan un impacto directo en la comunidad.

Consideró necesario contar con los recursos para que el conocimiento generado por docentes y estudiantes pueda ser aplicado en beneficio de la sociedad.

Una nueva etapa para la Unachi

La llegada de Navarro a la rectoría ocurre luego de que el Tribunal Superior de Elecciones de la Unachi le entregara, el pasado viernes 28 de agosto, el acta de proclamación que oficializó su elección como nuevo rector.

Con el inicio de esta administración, las nuevas autoridades deberán afrontar una serie de retos financieros y administrativos, mientras buscan fortalecer la institución y generar mejores condiciones para los estudiantes.

Navarro ha planteado que la recuperación de la confianza, la transparencia y una gestión responsable serán pilares de su administración, en momentos en que la universidad enfrenta importantes desafíos para garantizar su funcionamiento y proyectarse hacia el futuro.

Con información de Demetrio Ábrego