Veraguas| Más de 17,000 personas acuden a la agroferia en busca de precios accesibles

A la jornada llegaron residentes de distintos puntos de Veraguas, así como compradores procedentes de otras provincias, debido a la cercanía del estadio con la terminal de transporte de Santiago.

Veraguas./Más de 17,000 personas acudieron a los estacionamientos del estadio Omar Torrijos Herrera, en Santiago, provincia de Veraguas, en busca de arroz y otros productos de la canasta básica familiar a precios accesibles.

La atención al público comenzó desde las 3:00 a. m., según explicó Rubén Delgado, director regional del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en la provincia de Veraguas.

“Aquí, en la feria de Omar Torrijos, empezamos desde las 3:00 de la mañana a atender al público. Hemos traído 30,000 quintales de arroz para atender a alrededor de 17,000 personas”, indicó.

A la jornada llegaron residentes de distintos puntos de Veraguas, así como compradores procedentes de otras provincias, debido a la cercanía del estadio con la terminal de transporte de Santiago.

“Hay personas de varias partes de la provincia. No solamente de Veraguas, también hay personas de otras provincias que se acercan, ya que tenemos la terminal de transporte muy cerca del estadio”, explicó Delgado.

Los asistentes destacaron que encontraron productos variados y a precios accesibles. “Hay de todo, de todo un poquito: arroz, frijoles, legumbres de toda clase, cebolla, ají y tomate”, expresó Paulina Elena Campo.

Las autoridades reiteraron que estas agroferias continuarán realizándose en distintos corregimientos de la provincia de Veraguas.

Con información de Ney Castillo.