Calle Abajo de La Villa de Los Santos presenta a su reina para el Carnaval 2027

La nueva soberana S.M. Mileydis Castañeda fue presentada ante la Junta Directiva del Carnaval.

La Villa de Los Santos./La Villa de Los Santos comienza a encender los ánimos con miras al Carnaval 2027, con la presentación oficial de S.M. Mileydis Castañeda como reina de Calle Abajo.

Castañeda fue presentada ante la junta directiva del Carnaval en compañía de la reina saliente, Nelmary Villarreal, quien describió su reinado como una experiencia única e inolvidable. Villarreal, envió un emotivo mensaje a la nueva soberana, reiterándole que cuenta con su respaldo total en este importante camino.

Este legado cultural continúa fortaleciendo la identidad con el apoyo de la comunidad la Alcaldía de La Villa y Televisora Nacional, como patrocinador, quienes hicieron posible un exitoso carnaval anterior y ya trabajan en la organización del 2027.

La meta es seguir elevando esta celebración hasta consolidarla como un evento de proyección nacional e internacional.

Sobre la nueva soberana:

S.M. Mileydis Castañeda cuenta con una destacada trayectoria dentro del carnaval, participando como dama en Calle Abajo de Las Tablas en 2019 y 2023, y formando parte de la corte real en los reinados de Sandra Soto (2019) y Lennise Broce (2020). Actualmente cursa la Licenciatura en Fisioterapia.