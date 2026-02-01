Vuelco fatal en El Valle de Antón deja un fallecido y varios heridos, incluido un menor

Las personas heridas se encuentran estables y fuera de peligro , mientras continúan las evaluaciones médicas, especialmente en el caso del menor.

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este domingo en la provincia de Coclé dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos, entre ellos un menor de edad, según confirmaron autoridades de la Dirección de Operaciones del Tránsito (DOT).

El hecho se registró en el Valle de Antón, específicamente en la vía que conduce hacia el sector de La Compañía, donde un vehículo se vio involucrado en una colisión con objeto fijo seguida de un vuelco.

De acuerdo con los primeros informes oficiales, el accidente provocó la muerte de un hombre de aproximadamente 36 años de edad. Además, cuatro personas adultas resultaron heridas y fueron trasladadas al Centro de Salud del Valle de Antón, mientras que un menor de edad fue llevado al Hospital Aquilino Tejeira, en Penonomé, donde permanece bajo observación médica.

“Se trató de un choque con objeto fijo y posteriormente un vuelco. Lamentablemente, producto de este hecho de tránsito falleció un masculino de aproximadamente 36 años”, indicó personal de la Dirección de Operaciones del Tránsito.

Las autoridades señalaron que las personas heridas se encuentran estables y fuera de peligro, mientras continúan las evaluaciones médicas, especialmente en el caso del menor.

El Ministerio Público, junto con la Policía Nacional y la Dirección de Operaciones del Tránsito, mantiene abiertas las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente. En las labores de rescate y traslado también participó el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

Con este hecho, se eleva a tres el número de víctimas fatales por accidentes de tránsito en lo que va del año en la provincia, situación que vuelve a encender las alertas sobre la importancia de la conducción responsable y la atención permanente en las vías.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a mantener precaución, respetar los límites de velocidad y conducir atentos, especialmente en carreteras del interior del país.