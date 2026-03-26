'En vez de sumar, lo que puede lograr es pérdidas': Sector turístico rechaza impuesto a pasajeros en tránsito

La presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, Nadkyi Duque, expresó la oposición del gremio a la iniciativa legislativa, al considerar que impacta directamente los esfuerzos que se han venido realizando para fortalecer la industria.

Ciudad de Panamá, Panamá/El proyecto de ley 131, impulsado por el diputado Benicio Robinson Jr., que propone aplicar una tasa de 10 dólares a los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, ha generado múltiples reacciones en el sector turístico, en medio de advertencias sobre posibles impactos en la competitividad del país como hub regional.

La presidenta de la Cámara de Turismo de Panamá, Nadkyi Duque, manifestó el rechazo del gremio a la iniciativa, al considerar que podría afectar los avances logrados en la industria. “Sin conectividad no hay turismo y todo lo que pueda afectar esta conectividad es nefasta para la industria”, señaló, al advertir que cualquier medida que encarezca el tránsito de pasajeros repercute en sectores como el comercio y la inversión.

Duque indicó que Panamá compite con otros centros de conexión aérea en la región, como Bogotá, Lima y Miami, por lo que la introducción de nuevos costos podría restarle atractivo frente a estos destinos. Según la presidenta de este gremio, cada pasajero en tránsito representa una oportunidad económica, sobre todo a través de programas como el “stopover”, que incentiva a los viajeros a permanecer de forma temporal en el país.

De acuerdo con cifras del gremio, esta estrategia permitió captar unos 200 mil visitantes adicionales en el último año, contribuyendo al dinamismo de hoteles, restaurantes y comercios. En paralelo, el flujo de pasajeros ha mostrado un crecimiento sostenido, al pasar de 2.27 millones en 2024 a 3 millones en 2025.

Duque también cuestionó que se busque financiar proyectos sociales mediante una medida que podría afectar una de las principales plataformas económicas del país. A su juicio, el problema radica en la gestión de los recursos públicos más que en la falta de ingresos.

"Un enfoque que se quiera hacer con la parte social, humana, invertir este dinero, pasar para hacer una inversión en infraestructura, para obras en los hospitales, lo cual estamos de acuerdo en que sí se necesita, pero el país tiene los fondos, sino que la mala administración de nuestras finanzas públicas históricamente y la ineficiencia son las que han hecho que no tengamos los recursos. Panamá debería tener unos hospitales de primer mundo, igual que nuestra parte de educación. No es por falta de recursos; el país los tiene", dijo.

Manifestó que no "podemos venir a atasar lo que se ha construido por años, el gran esfuerzo que se ha hecho. Uno de los activos más valiosos que tiene Panamá es el aeropuerto de Tocumén y cualquier cosa que atente contra eso es nefasta para el país".

Además, subrayó que el Aeropuerto Internacional de Tocumen es uno de los activos estratégicos de Panamá, por lo que cualquier decisión que incida en su competitividad debe estar sustentada en estudios técnicos. El gremio indicó que, aunque no ha sostenido reuniones formales con el proponente, mantiene disposición al diálogo.

Argumentos del proyecto

La iniciativa fue abordada el 25 de marzo por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, como parte del proceso de prohijamiento del anteproyecto. En su exposición de motivos, Robinson Jr. sostiene que Panamá se ha consolidado como uno de los principales hubs aéreos de América Latina, con más de 19 millones de pasajeros anuales en Tocumen, de los cuales más del 60 % corresponde a viajeros en tránsito internacional.

El documento plantea que estos pasajeros utilizan de forma intensiva servicios aeroportuarios —como seguridad, conexión y tecnología— sin realizar una contribución directa al sistema, lo que justifica la creación de una tasa como mecanismo de recaudación.

La propuesta establece que el cobro sería incorporado al costo del boleto aéreo y recaudado por las aerolíneas. De los ingresos generados, el 30% se destinaría al mantenimiento, modernización y expansión de la infraestructura aeroportuaria, mientras que el 70% restante sería asignado a patronatos hospitalarios, incluyendo el Instituto Oncológico Nacional, el Hospital del Niño y el Hospital Santo Tomás.

Según el planteamiento, la medida podría generar más de 100 millones de dólares anuales, recursos que serían utilizados para fortalecer el sistema de salud y financiar tratamientos de alto costo, sobre todo en enfermedades como el cáncer infantil. Asimismo, se argumenta que el turismo representa un aporte significativo a la economía nacional, con cerca del 11 % del Producto Interno Bruto (PIB) y miles de empleos directos e indirectos, por lo que fortalecer la infraestructura es clave para sostener ese crecimiento.