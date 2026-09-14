Proyecto para personas en situación de calle asigna al Mides la coordinación para dirigir la política de atención

El proyecto de ley contempla también el ingreso involuntario y excepcional de personas en situación de calle cuando una evaluación médica determine que representan un peligro para ellas mismas o para terceros. Según el diputado Ernesto Cedeño, el caso deberá quedar en manos de un juez de paz dentro de las primeras 24 horas y la permanencia no podrá superar los tres meses.

Panamá/El proyecto de ley 363 establece que las personas en situación de calle podrán ser trasladadas involuntariamente a centros especializados, de manera excepcional, cuando una evaluación médica determine que podrían atentar contra su vida o la de terceros.

El diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, proponente de la iniciativa, explicó que “el ingreso a esos lugares va a ser de dos vías, de manera voluntaria y solamente de manera involuntaria y excepcionalmente”.

En los casos excepcionales, la medida deberá quedar bajo control de un juez de paz. “Cuando ingresa, en el término de 24 horas tiene que poner el caso a disposición del juez de paz para que analice la legalidad”, expresó.

La permanencia involuntaria no podrá extenderse indefinidamente. “Hay un término máximo, ahí dice la norma, de tres meses”, precisó Cedeño.

El diputado aclaró que la medida no busca detener ni retirar de las calles a estas personas sin ofrecerles atención.

“Esto no es una detención preventiva para la persona en situación de calle. Lo que se quiere es ayudarlo, educarlo, tratarlo, rehabilitarlo e incorporarlo a la sociedad”, manifestó.

La propuesta también ordena la realización de un censo nacional para conocer cuántas personas viven en las calles y determinar sus necesidades. Cedeño señaló que los datos preliminares apuntan a que “no menos de 400 hay en la capital”, aunque actualmente no existe un registro oficial.

Según explicó, Panamá y Colón concentran la mayor cantidad de casos, pero esta realidad también está presente en otros municipios. Cabe señalar que en Panamá no existe un censo poblacional de cuántas personas en situación de calle hay.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) dirigiría la política de atención, con la participación de los ministerios de Gobierno y Trabajo, municipios y otras instituciones. Los centros deberán brindar servicios de salud, alimentación, tratamiento, educación y reinserción social.

El propósito es llevarlo a un lugar donde se le pueda alimentar, se le pueda educar y pueda luego, con los tratamientos adecuados, convertirse en persona productiva para la ciudad”, sostuvo.

La propuesta de Cedeño fue fusionada con el proyecto de ley 17, presentado por el diputado Manuel Chen. El texto fue reestructurado y aprobado en primer debate.