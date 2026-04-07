Puente de las Américas: Ministra de Trabajo cuestiona a empresa por fallas de seguridad y muerte de un trabajador

Estas declaraciones surgen luego de que Potsa indicara que el área donde ocurrió el accidente era operada por una empresa subarrendada , lo que ha generado cuestionamientos sobre las responsabilidades en materia de seguridad laboral.

Ciudad de Panamá/La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, cuestionó con firmeza a una empresa por la explosión de camiones cisterna registrada en el sector de La Boca, que dejó una víctima fatal y varios heridos.

A través de un pronunciamiento, la titular de la cartera laboral criticó las condiciones en las que se desarrollaban las operaciones y advirtió que había incumplimientos.

La seguridad laboral NO es opcional”, subrayó Muñoz.

Señalamientos sobre posibles irregularidades

Muñoz aseguró que existen elementos que deben ser investigados a profundidad, al señalar que se trataba de labores de alto riesgo y que, presuntamente, uno de los trabajadores involucrados no contaba con permiso laboral desde 2021. En este accidente murió un hombre de nacionalidad nicaragüense.

Eso no es un error, es una falla grave de cumplimiento de la empresa”, remarcó.

Estas declaraciones surgen luego de que la empresa Panamá Oil Terminals S.A. (Potsa), concecionaria del lugar en donde ocurrió el siniestro se pronunciara e indicara que el área donde ocurrió el accidente era operada por una empresa subarrendada, lo que ha generado cuestionamientos sobre las responsabilidades en materia de seguridad laboral.

La ministra enfatizó que ninguna operación o contrato puede estar por encima de la vida de los trabajadores, en un mensaje directo al sector empresarial.

“Ninguna operación, contrato o negocio puede estar por encima de la vida de un trabajador”, enfatizó.

En ese sentido, reiteró que las empresas están obligadas a cumplir la ley y garantizar condiciones seguras para su personal.

Muñoz adelantó que el Ministerio de Trabajo actuará con firmeza ante este caso, en medio de las investigaciones en curso para esclarecer lo ocurrido.

“Desde el Ministerio de Trabajo actuaremos con firmeza”.

Además, hizo un llamado a que se priorice la responsabilidad por encima de los comunicados públicos, en referencia a la postura asumida por la empresa tras el incidente.

El pronunciamiento se da luego de la explosión ocurrida en la tarde del lunes 6 de abril en las inmediaciones del puente de las Américas, específicamente en La Boca, donde tres camiones cisterna se vieron involucrados en el siniestro. La explosión se registró en un camión y luego se extendió a otros dos provocando un gran incendió que tardó más de tres horas en ser controlado.