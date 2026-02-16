Radiación UV extrema marca el Lunes de Carnaval, advierte el Imhpa

La especialista indicó que en la vertiente del Caribe, así como en sectores montañosos de Panamá Oeste, Panamá y Darién, los niveles se han mantenido entre moderados y altos, debido a la cobertura nubosa registrada en esas áreas.

Panamá/En medio del ambiente festivo del Lunes de Carnaval, con miles de personas disfrutando del verano y las actividades al aire libre, las autoridades meteorológicas reiteraron la advertencia sobre los altos niveles de radiación ultravioleta que se registran en el país.

Julissa Rivera, meteoróloga del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), explicó que durante la jornada se han observado índices preocupantes en varias regiones del territorio nacional.

“El día de hoy se han estado observando índices de radiaciones ultravioletas muy altos y extremos en las regiones de Chiriquí, península de Azuero, algunos sectores de Coclé, Panamá Oeste y Panamá, principalmente hacia las regiones costeras”, detalló.

Puede leer: Carnaval 2026: Más de 122 mil vehículos se han desplazado al interior, evalúan operativo de retorno

La especialista indicó que en la vertiente del Caribe, así como en sectores montañosos de Panamá Oeste, Panamá y Darién, los niveles se han mantenido entre moderados y altos, debido a la cobertura nubosa registrada en esas áreas.

“En el resto de lo que es la vertiente del Caribe, sectores montañosos de Panamá Oeste, Panamá y regiones de Darién se han observado índices entre moderados a altos, esto debido a la cobertura nubosa que se ha ido registrando durante el transcurso del día”, señaló.

Ante este panorama, la recomendación es clara: protegerse del sol, incluso en medio de las celebraciones.

“Lo importante es protegerse, usar su bloqueador solar y también evitar tanta exposición al sol, a pesar de que estamos carnavaleando”, enfatizó.

Rivera precisó que las horas de mayor riesgo son entre las 10:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

“Tratar de evitar las horas donde hay mayor radiación, alrededor del mediodía, entre las 10 y las 2 de la tarde, donde la incidencia es más directa”, indicó.

Además, recomendó el uso de bloqueador solar, sombreros de ala ancha, gafas solares y ropa de manga larga que proteja contra la radiación ultravioleta.

En cuanto a las condiciones del tiempo, la meteoróloga adelantó que podrían registrarse lluvias en la ciudad capital.

“Se prevé que el día de hoy se puedan estar registrando episodios de aguaceros en la ciudad de Panamá. Para los próximos días igualmente se están observando episodios un poco más frecuentes en la ciudad de Panamá, algunos sectores de Panamá Oeste, la vertiente del Caribe y la región oriental del país”, informó.

Mientras continúan las festividades, las autoridades reiteran el llamado a tomar precauciones y no bajar la guardia frente a la exposición solar, que este año acompaña el Carnaval con niveles extremos en varias regiones del país.

Con información de Kayra Saldaña.