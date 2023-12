Realizan largas filas para comprar alimentos en el Mercado de Abastos de Chiriquí

Chiriquí/Cientos de personas se presentaron al Merca David para comprar alimentos a un costo más bajo que el precio regular.

Desde las dos y tres de la mañana, los consumidores llegaron a este mercado de la Cadena de Frío para hacer largas filas y poder acceder a la tienda del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), con el objetivo de comprar alimentos necesarios para las próximas festividades como el Día de Las Madres.

Los consumidores solicitaron que estas ventas se realicen con mayor organización porque no ven justo que las personas tengan que hacer más de cinco horas de filas para poder comprar productos de la canasta básica.

Además, solicitaron que se realice en otros puntos de la provincia para que sea más accesible para quienes viven más distante del distrito de David.

A pesar de haber madrugado, algunos de los usuarios que llegaron a las 3:00 a.m. y 2:00 a.m., les tocó el tiquete 135 y a las 8:00 a.m. , aún no habían sido atendidos.

Entre los principales productos de la canasta básica que las personas adquieren en estas agrotiendas del IMA se encuentran: arroz, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, tortilla, pollo, plátano, manzana, frutas variadas, entre otras.

El principal atractivo de la feria es el arroz de primera a $0.25 centavos por libra, el límite de compra es hasta 20 libras de arroz.

Con información de Demetrio Ábrego