Nuevos indicios: realizan búsqueda en el sitio donde fue vista por última vez Aderlyn Llerena

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio Público, apoyado por residentes de Emberá Purú y familiares de la niña Aderlyn Llerena Saldaña, realizaron este miércoles 1 de marzo, una búsqueda en el lugar donde fue vista la menor por última vez.

Relacionado Reanudan traslados de migrantes en autobuses desde Darién hacia Chiriquí

La menor fue vista por última vez el 13 de septiembre de 2022, cuando supuestamente salió hacia la Escuela Gabriel Lewis Galindo en San Miguelito.

Tras su desaparición, las autoridades emprendieron los operativos de búsqueda en un paraje boscoso de San Miguelito e incluso en un punto en La Chorrera.

Un grupo de personas comenzó las labores de limpieza con machetes en una trocha hacia el área del puente donde se supone fue vista la niña.

La fiscal Maruquel Castroverde, que llegó al lugar, dijo que esta acción debe entenderse como una diligencia reforzada que aplica el Ministerio Público a una investigación en la cual se tiene a una niña presuntamente víctima de una desaparición que todavía no tiene la explicación consecuente que se debe dar ante la ley, los familiares y la sociedad.

Agregó que es un esfuerzo más porque la investigación se mantiene activa.

Por su parte, Dalys Saldaña, madre de Aderlyn, dijo que siempre ha pedido el apoyo de que revisaran las cámaras y la fiscalía que llevaba el caso anterior le informaba que no se podía porque una no servía y en la otra no se veía con claridad.

Explicó que ha pasado mucho tiempo para que hicieran una búsqueda más clara, porque hay una supuesta cámara que enfocaba a ese punto donde desapareció la menor.

Con información de Emilio Batista