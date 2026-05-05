Recuperación de más de 5 mil empleos en las bananeras en Bocas del Toro, indica ministro Moltó

Las autoridades coinciden en que estos avances reflejan una tendencia de recuperación en la producción y el empleo en el país.

Ciudad de Panamá/El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó sobre la recuperación de la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro, durante una conferencia del Consejo de Gabinete, en la que destacó señales de reactivación económica y generación de empleo en el país.

Según el titular, actualmente unos 5,065 trabajadores han retornado a sus labores y cerca de 5,000 hectáreas están nuevamente en producción, con plantas empacadoras operando a doble turno. “Eso muestra que la actividad se está reactivando y el empleo empieza a estabilizarse en la provincia”, afirmó.

Moltó explicó que esta recuperación comienza a reflejarse también en el comportamiento de las exportaciones. Recordó que el banano fue en su momento el principal producto de exportación del país, al representar el 17.5% de las ventas al exterior, cifra que cayó al 7.5% al cierre de 2025 debido al impacto en la producción.

“Ahora mismo el país empieza a recuperar su capacidad de exportación en este rubro y su participación dentro de la canasta exportadora de Panamá”, sostuvo.

El ministro Moltó atribuyó estos avances a una estrategia coordinada liderada por el Ejecutivo, con participación de diversas entidades gubernamentales: “El objetivo es sostener la actividad, recuperar el empleo y devolverle la estabilidad que necesita esta provincia”.

En paralelo, el funcionario destacó el dinamismo de otras regiones productivas, como Herrera, donde se exportaron más de 280 contenedores de sandía hacia mercados en Países Bajos, Reino Unido y Portugal, generando más de 350 empleos directos e indirectos.

Indicó que estos resultados se enmarcan en una recuperación más amplia de sectores clave. Durante el primer trimestre del año, las exportaciones reflejan un crecimiento significativo, con aumentos del 42.7% en la industria y del 22.3% en otros sectores productivos, lo que evidencia una reactivación progresiva de la economía nacional.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñóz, abordó los avances del programa Mi Primer Empleo, el cual ha desarrollado tres fases. En la primera, 1,000 pasantes participaron, de los cuales 624 obtuvieron empleos formales. En la segunda fase, realizada el año pasado, 2,700 jóvenes realizaron pasantías, logrando 1,423 contrataciones.

En lo que va de 2026, 467 jóvenes se encuentran actualmente en pasantías: “Esto nos lleva a ver que hay un alto porcentaje de contratación dentro del proyecto y que próximamente estaremos en la Cámara de Comercio buscando empresas para la inserción de la ley de pasantías y abrir oportunidades a los jóvenes”, indicó la ministra.

Las autoridades coinciden en que estos avances reflejan una tendencia de recuperación en la producción y el empleo, con impacto directo en distintas regiones del país.

Con información de Luis Jiménez