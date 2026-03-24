Recuperación de aceras en Bella Vista devuelve espacio a peatones y ordena el tráfico

El representante de Bella Vista detalló que los estacionamientos en retroceso tradicionales serán reemplazados por un sistema de entrada frontal que mejora la seguridad peatonal.

Ciudad de Panamá/César Kiamco, representante del corregimiento de Bella Vista, confirmó que las obras de recuperación de espacios públicos detrás del Parque Urracá buscan devolver la caminabilidad a los peatones y organizar el tráfico vehicular en la zona conocida como las Cinco Esquinas.

"Es un elemento importante en la recuperación de espacios públicos, pero también en la organización del tráfico en general. Es decir, áreas donde la gente no podía caminar adecuadamente en su vida cotidiana, áreas donde los carros están estacionados de forma desorganizada; simplemente es ordenamiento con elementos importantes del urbanismo", manifestó Kiamco.

El representante Kiamco explicó que la intervención permite definir claramente los espacios para cada usuario. "Queda claro dónde te puedes estacionar, quedan claras las rampas, quedan claros los acortamientos para cruces peatonales. Todo esto brinda seguridad y mejor caminabilidad", añadió.

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Nuevos estacionamientos y ampliación de aceras

Kiamco detalló que los estacionamientos en retroceso tradicionales serán reemplazados por un sistema de entrada frontal que mejora la seguridad peatonal. "Los estacionamientos en retroceso tradicionales están ocupando parte de la servidumbre en algunos casos y en otros hacen muy complicada que los peatones; cuando están caminando, siempre hay un carro que quiere retroceder para salir", indicó.

Con el nuevo diseño, los vehículos ingresan de forma vertical y se estacionan hacia los lados, permitiendo salir de frente a la calle. "Eso garantiza que hay estacionamiento y luego que tienen espacio para maniobrar y salir de frente a la calle, mejorando mucho la seguridad. Antes cada uno retrocedía cuando los peatones estaban pasando", explicó.

Kiamco también destacó la ampliación de las aceras del lado del parque Urracá. "Lo que estás viendo es que el parque terminaba; se ha ampliado el equivalente a un carril porque lo que hace eso es que define claramente dónde puede estar estacionado el auto. Y lo que queda claro con esa ampliación es que no te puedes estacionar en el cruce peatonal", manifestó.

Este diseño también incluye rampas de acceso y semáforos peatonales para facilitar el cruce seguro. "El peatón cruza la calle y llega a través de una rampa y sube a la acera siguiente en otra rampa. Y ese acortamiento del cruce peatonal también es importante, porque le dice al conductor: 'Oye, hay un cruce peatonal, tengo que bajar la velocidad'", añadió Kiamco.

Sobre la inversión y coordinación institucional, el representante Kiamco señaló que el proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto. "Desde la Autoridad de Tránsito hasta el Municipio de Panamá, pasando por el MOP, los vecinos y los comercios. La gente del MOP con un contrato que se llama Calles de Panamá R1, R2, ellos hicieron algunas adecuaciones a ese contrato, más la alcaldía de Panamá, más la Junta Comunal de Bella Vista", detalló.

Kiamco confirmó que el trabajo principal estará completo al final de esta semana y que las intervenciones se replican en otros barrios. "Pasan cosas en paralelo en barrios como La Cresta, que hay mejoramiento de rampas; hay en Marbella, que se inició el tema de la ampliación. También puedes verlo en El Cangrejo. Es decir, todos estos espacios están siendo trabajados de manera simultánea", concluyó.

El representante expresó su esperanza de que estas mejoras se extiendan a toda la capital. "Ojalá se pueda recuperar todos esos espacios aquí en Ciudad de Panamá", finalizó Kiamco.

Con información de Fabio Caballero.