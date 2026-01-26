Bella Vista renueva sus esquinas y espacios públicos para mayor seguridad peatonal

Ciudad de Panamá, Panamá/Autoridades locales y vecinos del corregimiento de Bella Vista continúan impulsando un plan de ordenamiento urbano y recuperación de espacios públicos, con intervenciones que buscan mejorar la seguridad vial y la experiencia de los peatones en sectores clave de la capital.

Desde el barrio de Marbella, se informó que al menos cuatro esquinas ya han sido recuperadas mediante la ampliación de aceras, instalación de rampas y señalización, como parte de un proyecto que también se extiende a zonas como Obarrio, uno de los sectores más céntricos y transitados del corregimiento, con conexión directa a áreas empresariales y comerciales, incluida la calle 50.

El representante de Bella Vista, César Kiamco, explicó que estas acciones surgen como una iniciativa comunitaria, ante problemas recurrentes de estacionamientos indebidos en cruces peatonales, lo que afectaba la movilidad y seguridad de los transeúntes.

“Estas extensiones de aceras permiten crear rampas, evitar que los vehículos se estacionen sobre los pasos cebra, hacer más visible al peatón, acortar los cruces y reducir la velocidad vehicular. Todo esto contribuye a un entorno más seguro y caminable”, señaló Kiamco.

De acuerdo con el representante, en el corregimiento existen alrededor de 600 cruces peatonales que requieren intervención. No obstante, el plan se ejecuta de manera progresiva, priorizando aquellos puntos con mayor flujo peatonal y vehicular, así como zonas con alto impacto comunitario, considerando que Bella Vista triplica diariamente su población por personas que acuden a trabajar o estudiar.

Las obras en Marbella se financian con fondos de descentralización Piops [Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales], con una inversión aproximada de 30,000 dólares, que incluye trabajos desde la Calle 50 hasta intersecciones cercanas a la vía Anastacio Ruiz, abarcando pintura, señalización, rampas y ampliación de aceras. Otras áreas del corregimiento, como el Parque Urracá, La Cresta, El Carmen y El Cangrejo, también figuran en la lista de puntos intervenidos o en planificación.

En cuanto al tema de recolección de basura, Kiamco indicó que, aunque la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario presta servicio tanto en el distrito de Panamá como en San Miguelito, las afectaciones en Bella Vista han sido mínimas y atendidas oportunamente tras ser reportadas. Añadió que el corregimiento apuesta por una visión integral del manejo de desechos, que incluye separación de residuos y reciclaje, con programas piloto en sectores de El Cangrejo.

Las autoridades reiteraron que estos proyectos buscan ordenar la ciudad, fortalecer la convivencia urbana y recuperar espacios públicos, promoviendo barrios más seguros, accesibles y sostenibles para residentes y visitantes.

Con datos de Fabio Caballero