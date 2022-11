Reforma a la Ley de la Contraloría ¿Buena o mala?

Aunque poco se sabe sobre el nuevo proyecto que pretende reformar la Ley de la Contraloría General de la República y sus motivaciones, el abogado Carlo Barsallo indica que hay aportes que dan estabilidad a funcionarios de la Contraloría lo que parece ser positivo, además de dar preponderancia a la figura del Subcontralor, así como la discrecionalidad que tendría el jefe de los gastos de la administración pública para aprobar, cerrar informes y ordenar el archivo del expediente.

Según el abogado, los funcionarios de la Contraloría sugirieron que para que se tomara la decisión de no aprobar el informe de auditoría había que cumplir con criterios como: que no haya un peligro alto determinado por matriz de riesgo de una posible lesión económica contra el Estado o una lesión económica comprobada por el equipo de forenses, sin embargo, esta propuesta no prosperó.

En cuanto a la exoneración de los funcionarios de Contraloría como empleados de manejo en la jurisdicción de cuentas, lo calificó como negativo, ya que, tradicionalmente han sido considerados funcionarios de manejo y eso fomenta que no haya fiscalización sobre los fiscalizadores, asegurando que esta es una condición muy debatible.

Recordó cómo, cuando fue funcionario en una institución reguladora de mercados de valores, cuando se requirió remodelar el piso, el funcionario de la Contraloría esperaba la llegada de las baldosas para contarlas y verificar la calidad, pero hay otras grandes operaciones cuestionables que no son verificadas.

Destacó que hay peligro cuando las instituciones no son fuertes, no tienen un buen gobierno corporativo y al no tener un control fuerte hay una receta para el desastre, como sucede con la descentralización.

Resaltó que, en Panamá, el caso Odebrecht no se está investigando por los informes de Contraloría lo que significa una gran ausencia en el expediente que está basado en las declaraciones a medias de Norberto Odebrecht.

Agregó que en Panamá existe un problema de capacidad técnica, esto cuando las personas acuden al Ministerio Público para que se inicie una investigación, pero se requiere el informe de Contraloría y no hay suficiente personal para atender la demanda, alegando que aunque hay personas muy buenas en la institución, hay muchos que fueron nombrados por amiguismo, no por mérito, ni carrera.

Barsallo manifestó que existen aspectos como los tiempos para la estabilidad de los funcionarios que debería estar ligado al mérito, y el otro es la discrecionalidad que tendría el Contralor de no aprobar informes.