Reformas a la CSS: Director Dino Mon y gerente del Banco Nacional acuden al segundo debate

Ciudad de Panamá/Al mediodía de este jueves 20 de febrero, el pleno de la Asamblea Nacional continúa con el segundo debate del proyecto de ley 163, el cual plantea reformas a la Caja de Seguro Social (CSS). Actualmente, se discute el segundo bloque de artículos del proyecto, que abordan temas de salud y aspectos financieros.

Uno de los puntos centrales analizados en la jornada de hoy ha sido el manejo de los fondos de reserva de la CSS. Inicialmente, el Ejecutivo propuso que el 100% de estos fondos fueran administrados por entidades privadas. No obstante, durante el primer debate, se aprobó que la gestión quedara en manos de la banca estatal, a través del Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros, permitiendo que hasta un 10% de los fondos pueda ser manejado por administradoras privadas en caso de ser necesario.

Ante esta modificación, el director de la CSS, Dino Mon, fue consultado sobre su postura y respondió:

"La verdad es que no nos vamos a poner a pelear si el banco puede o no puede con el 90 o el 10. Quizás es si mientras más dinero concentren un gestor y que no lo vamos a hacer jamás en gestores privados que no sean estatales, por ejemplo, el 90% lo que yo les expliqué ayer. Entonces, la gestión del Banco Estatal es una gestión fiduciaria en donde casi casi le estoy dando el trabajo de ejecutar nuestro plan de inversiones de acuerdo a las características que ustedes aquí han tipificado en la ley", expresó.

Por su parte, el gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, se encuentra en el pleno para responder preguntas sobre la viabilidad de esta propuesta, que aún podría sufrir modificaciones en este segundo debate.

El proceso legislativo continuará con la votación artículo por artículo una vez que se concluya el análisis del tercer bloque del proyecto de ley, el cual abarca el programa de Invalidez, Vejez y Muerte.

Con información de María De Gracia.