Refrendan contrato para auditoría integral de la mina de Cobre Panamá

El periodo de ejecución de la auditoría será de seis meses, contados a partir de la orden de proceder registrada en el sistema PanamáCompras.

Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que, tras completar la fase preparatoria, fue refrendado el contrato No. 003-2025 correspondiente al servicio de Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, suscrito entre la institución y la empresa SGS Panamá Control Services Inc.

El contrato, adjudicado por un monto de $539,791.46, establece la realización de una auditoría técnica y exhaustiva que abarcará todos los compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III del proyecto minero.

De acuerdo con MiAMBIENTE, el propósito de este mecanismo es verificar el cumplimiento ambiental, social, legal y tributario del proyecto bajo criterios de transparencia y estándares internacionales de evaluación.

Nota relacionada: Mina de cobre en Donoso: auditoría tomará entre cuatro y cinco meses una vez se adjudique

“Todos estos compromisos serán verificados dentro de este proceso de auditoría integral, que permitirá evaluar, con base en evidencia, cómo ha sido el nivel de cumplimiento a lo largo del tiempo en cada una de las fases del proyecto. Con esta auditoría integral podremos verificar el cumplimiento o no de cada uno de los aspectos que involucra el proyecto Mina de Cobre Panamá, tanto ambientales, legales, tributarios como sociales, a fin de poder confirmar si se cumplieron de acuerdo con los estándares de la normativa panameña”, expresó Juan Miguel Jaén, jefe del Departamento de Control y Verificación de la Calidad Ambiental de MiAMBIENTE.

Seis meses de ejecución

El periodo de ejecución de la auditoría será de seis meses, contados a partir de la orden de proceder registrada en el sistema PanamáCompras.

La vigencia total del contrato es de ocho meses, que incluyen seis meses de ejecución y dos meses destinados a la etapa de liquidación.

El proceso se enfocará en los aspectos ambientales más relevantes y en la revisión de 32 informes correspondientes a la fase de construcción y 10 informes del periodo de operación de la mina.

El análisis comprenderá la totalidad de lo ejecutado durante la etapa de diseño y construcción, con el fin de verificar el cumplimiento previo a la actual fase de Cuidado y Mantenimiento, aprobada mediante el Plan de Preservación y Gestión Segura.

Alcance de la auditoría

El equipo auditor considerará temas vinculados con:

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)

Calidad del aire y del agua

Gestión del recurso hídrico

Seguridad de los depósitos de materiales

Relación con las comunidades

Biodiversidad y patrimonio cultural

Finalmente, MiAMBIENTE invitó a la ciudadanía y a los sectores interesados a presentar observaciones o sugerencias que puedan incorporarse al proceso, con el objetivo de mantener un ejercicio de auditoría transparente, riguroso y ajustado a los más altos estándares internacionales en materia de cumplimiento ambiental, social, legal y tributario.