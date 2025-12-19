Variante de la influenza H3N2: CSS refuerza vigilancia epidemiológica ante alerta del Ministerio de Salud

La CSS hace un llamado a la población a mantenerse al día con la vacunación, adoptar medidas de autocuidado y acudir oportunamente a los servicios de salud ante la aparición de síntomas respiratorios.

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud (Minsa) ante el aumento de casos de la variante de influenza A(H3N2), subtipo K, y de otras infecciones respiratorias agudas en el hemisferio, la Caja de Seguro Social (CSS) reforzó la vigilancia en todas sus instalaciones de salud a nivel nacional, según un comunicado de la entidad.

Las medidas comprenden:

Fortalecer el diagnóstico temprano y la identificación oportuna de signos de gravedad, con el fin de asegurar el acceso a intervenciones efectivas.

Mantener la vigilancia integrada de los síndromes respiratorios en todos los niveles de atención, incluyendo la toma y el procesamiento de muestras en casos graves o fallecidos, para caracterizar adecuadamente los virus circulantes y detectar posibles cambios en su comportamiento.

Garantizar el manejo adecuado de los casos graves, conforme a las directrices nacionales, incluyendo el acceso oportuno a antivirales para la influenza.

Promover la vacunación contra la influenza en los grupos priorizados, asegurar los refuerzos contra la COVID-19 en poblaciones de riesgo e implementar estrategias de prevención de enfermedad grave por Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

Mantener y reforzar las medidas de prevención y control de infecciones en los establecimientos de salud, así como la comunicación dirigida a la población para fomentar la atención oportuna, la adopción de medidas de autocuidado y la protección de las personas vulnerables.

Puedes leer: Panamá descarta circulación de la variante H3N2 subclado K, pero mantiene alerta por aumento de influenza

La coordinadora nacional de los servicios de urgencias de la CSS, la doctora Aurora Vernaza, exhortó a la población a aplicarse la vacuna contra la influenza, especialmente a quienes presentan factores de riesgo, ya que son los más propensos a hospitalizaciones o a desarrollar infecciones respiratorias más severas.

Asimismo, instó a las personas con síntomas gripales a utilizar mascarilla y recomendó a los adultos mayores y a quienes padecen enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión o afecciones cardíacas, evitar la asistencia a eventos con grandes concentraciones de público; y, en caso de asistir, hacer uso de mascarilla.

La CSS hace un llamado a la población a mantenerse al día con la vacunación, adoptar medidas de autocuidado y acudir oportunamente a los servicios de salud ante la aparición de síntomas respiratorios.