Refuerzan campaña de vacunación ante aumento de enfermedades respiratorias en Coclé

Como parte de estas acciones, ambas instituciones se preparan para la Jornada de Vacunación de las Américas, que se desarrollará del 23 al 30 de abril, con el objetivo de ampliar la cobertura y proteger a los grupos más vulnerables.

Penonomé, Coclé/Ante el incremento de enfermedades respiratorias reportado en diversos puntos del país, el Ministerio de Salud (Minsa) ha intensificado sus esfuerzos para promover la vacunación y completar los esquemas pendientes en la población.

El equipo de enfermería de la entidad, en conjunto con la Caja de Seguro Social (CSS), se mantiene activo en la orientación a los ciudadanos sobre la importancia de aplicarse las dosis correspondientes, especialmente la vacuna contra la influenza, considerada clave en esta temporada.

Como parte de estas acciones, ambas instituciones se preparan para la Jornada de Vacunación de las Américas, que se desarrollará del 23 al 30 de abril, con el objetivo de ampliar la cobertura y proteger a los grupos más vulnerables.

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Querube Días, miembro del personal de enfermería del Minsa, reiteró el llamado a la población a acudir a los centros de salud. “Usted desde ya puede acudir a las instalaciones, ya que cada vacuna contra la influenza es diferente cada año. Viene preparada para la cepa que va a afectar ese año a la población”, señaló. Además, enfatizó que “lo esperamos en todas las instalaciones para que pueda llegar y que un personal de salud revise su tarjeta”.

De acuerdo con el Minsa, las dosis están disponibles en distintas instalaciones, tanto de la institución como de la CSS, lo que facilita el acceso de la ciudadanía a la inmunización.

En el marco de la jornada regional, se han seleccionado dos corregimientos del distrito de Penonomé: Penonomé, cabecera, y el corregimiento de Coclé, donde equipos de enfermería realizarán recorridos casa por casa, con el fin de garantizar que los residentes completen su esquema de vacunación.

Las autoridades de salud insisten en que la prevención, a través de la vacunación oportuna, es fundamental para reducir complicaciones asociadas a enfermedades respiratorias y proteger la salud colectiva.

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