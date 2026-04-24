Refuerzan protección del Cenegón del Mangle durante actividades del Día de la Tierra

En el evento también se rindió homenaje al fotógrafo ambiental Tomás Mosquera, en reconocimiento a su trayectoria y aportes en favor de la conservación del ambiente.

En el marco del Día de la Tierra, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través del Refugio de Vida Silvestre Ciénaga del Mangle, participó en una jornada conmemorativa desarrollada en el Parque Nacional Sarigua, en conjunto con el Consejo Municipal de Parita.

Durante la actividad se realizó un acto enfocado en la protección de los recursos naturales y la promoción de la educación ambiental, en el que participaron autoridades locales y representantes institucionales.

En el evento también se rindió homenaje al fotógrafo ambiental Tomás Mosquera, en reconocimiento a su trayectoria y aportes en favor de la conservación del ambiente.

🔗Puedes leer: Panamá impulsa pacto nacional para enfrentar la crisis ambiental

Así mismo, se abordaron temas relacionados con la preservación de los ecosistemas, la importancia de fortalecer la conciencia ambiental y la necesidad de promover acciones conjuntas para proteger las áreas protegidas.

En horas de la tarde, personal de MiAmbiente, realizó un patrullaje de rutina en el sector del Cenegón del Mangle, con el objetivo de reforzar la vigilancia y mantener la presencia institucional dentro del área protegida.

Las actividades concluyeron con una participación interinstitucional que permitió conmemorar el Día de la Tierra, al tiempo que se fortalecieron las labores de control, monitoreo y conservación en el Refugio de Vida Silvestre Ciénaga del Mangle.