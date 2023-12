Banfield considera que mesa creada por el Gobierno para cierre de la mina ‘no tiene credibilidad’

Ciudad de Panamá, Panamá/El miércoles 13 de diciembre, un grupo de ambientalistas, entre ellos, Raisa Banfield, acudieron a la Presidencia de la República para presentar una solicitud de destitución contra el ministro de Ambiente, Milcíades Concepción.

Los principales motivos de esta petición se basan en que la última inspección a la mina fue hace dos años y que este 2023, el ministro de Ambiente y Minera Panamá firmaron un "Programa de Adecuación y Manejo Ambiental de la Sociedad Minera Panamá, S.A. (Planta de oro)".

La bitácora de inspección entregada al magistrado Olmedo Arrocha, sobre los seguimientos ambientales que se realizaron en la mina reveló que, la última inspección ambiental fue en agosto de 2021, y eso sería porque el gobierno era consciente de que la mina de cobre no tenía contrato, indicó Banfield.

"First Quantum desde que entra a Panamá, no tenía ningún marco legal para hacer lo que hizo", agregó Banfield, ambientalista y ex vicealcaldesa, al referirse sobre la situación legal que hay con la empresa Minera Panamá tras el fallo de inconstitucionalidad del 28 de noviembre de 2023.

Banfield recordó el fallo de inconstitucionalidad que emitió la Corte Suprema de Justicia en 2017, sobre el contrato minero de 1997, el cual quedó ejecutoriado en el 2018 y que desde ese momento, First Quantum no tenía contrato para continuar con sus operaciones.

Sin embargo, en el año 2019, bajo la administración de Juan Carlos Varela, realizaron la primera molienda de cobre, lo que dio inició a sus exportaciones, todo ello, sin un sustento legal, aseguró Banfield.

Planta de oro

Según explicó Banfield, en el contrato de 1997, no se menciona la extracción de oro ni su fundición, proceso que se realiza de forma diferente y que no se contempló en el estudio de impacto ambiental de 2011, no obstante, en el contrato renegociado de 2023, First Quantum introduce todos los procesos que ya estaban haciendo de forma 'ilegal' para legitimarlos en el contrato que fue nuevamente declarado inconstitucional.

De acuerdo con la ambientalista, se estaba contemplando la idea de que Panamá fuera un 'hub de fundición de metales' que desechan en otros países para crear subproductos de esos minerales.

Preveían que fuéramos el basurero del continente porque eso no es más que eso", señaló Banfield.

Banfield considera que renegociar el contrato con Minera Panamá tal como lo han planteado algunos ciudadanos, sería una "aberración jurídica, ambiental, económica y social" .

Mesa técnica

Actualmente, el grupo de ambientalistas mantiene un campamento como medida de presión en la sede del Ministerio de Ambiente, para solicitar la destitución de Concepción, sin embargo, dijo que el ministro no les ha dado la cara desde hace 15 días cuando montaron la vigilia.

La ambientalista dio a conocer que, actualmente el capítulo panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) convocó una mesa técnica, donde más de 100 personas de diferentes especialidades, a título individual, contribuirán desde diferentes frentes de conocimiento para crear una mesa multidisciplinaria de cómo debe ser un proceso de cierre.

Para Banfield, la mesa que fue creada para abordar el proceso de cierre de la mina desde el gobierno, no tiene credibilidad porque tres de los cuatro ministros que la integran fueron parte de las negociaciones con la empresa Minera Panamá, es decir, que tuvieron una participación activa que permitió un contrato que violó 25 artículos de la Constitución.

Desde el punto de vista de Banfield, el gobierno "se mantiene en negación" y aún no han entendido que las protestas por el rechazo al contrato minero no fueron solo una fiebre de noviembre por "fervor patriótico" sino que realmente es un problema mayor que tienen que abordar seriamente, el cual tiene consecuencias económicas, sociales y ambientales graves.

"El hecho que esa mesita técnica no haya ni siquiera reconocido el valor y los aportes que los abogados, economistas y ciudadanos en general, técnicos y profesionales hemos aportado a que estemos hoy en este punto, evidencia que ellos no tienen ninguna intención de hacer nada", manifestó Banfield.