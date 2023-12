Presentan denuncia contra Minera Panamá por supuesta 'defraudación fiscal'

Ciudad de Panamá/El abogado y exdirector de ingresos, Publio Cortés, presentó una demanda contra Minera Panamá por la supuesta comisión del delito de “defraudación fiscal”, por aparentemente no haber cumplido con obligaciones tributarias durante los últimos años, en materia de pago de impuesto sobre la renta.

En la denuncia, Cortés solicita que sea acogida y se ordene de inmediato una exhaustiva auditoría contable tributaria, para los años fiscales 2019; 2020; 2021 y 2022, sobre la persona jurídica Minera Panamá, S.A, subsidiaria de First Quantum Minerals LTD., entidad pública de Canadá.

Además, que se formule cargos por defraudación fiscal contra la denunciada; y que, luego de los trámites de Ley que respeten el debido proceso, se determine el monto de defraudación fiscal que ha sufrido el tesoro nacional.

La denuncia, Cortés, la sustenta en que, “Pese a que los ingresos de la denunciada están sujetos al Impuesto Sobre la Renta, en la Nota No. 23 de los Estados Financieros Consolidados de 2021 de FIRST QUANTUM MINERALS, LTD. (página 31) no hay evidencia de que haya pagado Impuesto Sobre la Renta en Panamá por dicho impuesto, pese a tener una ganancia operativa”.

El contenido de la denuncia se dio a conocer este lunes 4 de diciembre, puede consultar el documento completo aquí