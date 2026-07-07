Rescatistas panameños relatan el impacto de la tragedia en Venezuela: 'Nos hubiera gustado hacer más'

Durante la operación, los rescatistas también atendieron solicitudes de familiares que pedían recuperar los cuerpos de personas atrapadas entre los escombros.

Tras permanecer poco más de una semana en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, tres integrantes del equipo USAR PAN-11 de la Cruz Roja Panameña compartieron las experiencias que marcaron su misión entre edificios colapsados, réplicas sísmicas y familias que buscaban desesperadamente a sus seres queridos.

Durante una entrevista en Noticias AM, los rescatistas Grugdiva Chillambo, Aura Rosas y Joaquín Monterrey narraron cómo enfrentaron uno de los escenarios más complejos de sus carreras tras el terremoto que dejó miles de víctimas en el país sudamericano.

Chillambo, uno de los integrantes con mayor experiencia del equipo, explicó que el grupo fue desplegado en La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre.

Recordó que desde su llegada encontraron infraestructura gravemente dañada, incluyendo dificultades para aterrizar debido al estado de las pistas del aeropuerto.

Posteriormente, fueron trasladados al centro de coordinación internacional, desde donde recibieron la asignación del sector donde trabajarían, siguiendo los protocolos internacionales de INSARAG, que regulan las operaciones de búsqueda y rescate urbano.

"Nosotros no podemos escoger dónde trabajar. Hay una coordinación internacional que distribuye las áreas de intervención", explicó.

Una primera misión internacional marcada por el dolor

Para Aura Rosas y Joaquín Monterrey, esta fue su primera misión internacional como rescatistas.

Rosas relató que el panorama encontrado fue impactante y aseguró que una de las primeras reflexiones fue pensar cómo enfrentaría una situación similar en Panamá.

"Uno piensa inmediatamente en la familia y en cómo sería enfrentar algo así en nuestro propio país", comentó.

Por su parte, Monterrey señaló que antes de iniciar las labores, el equipo se encomendó a Dios y centró todos sus esfuerzos en aliviar el sufrimiento de las víctimas.

"Nuestra principal misión era aliviar el sufrimiento humano y acompañar a nuestros hermanos venezolanos", expresó.

Durante la operación, los rescatistas también atendieron solicitudes de familiares que pedían recuperar los cuerpos de personas atrapadas entre los escombros.

Aunque esa no era la misión principal del equipo, explicaron que colaboraron cuando las condiciones de seguridad lo permitían.

"No podíamos dejar de ser empáticos. Ayudamos a recuperar cuerpos para que las familias pudieran darles una sepultura digna", relató Chillambo.

El rescatista evitó precisar el número de víctimas recuperadas, al señalar que esa información corresponde a las autoridades encargadas de la emergencia.

Réplicas y estructuras inestables complicaron la misión

El equipo panameño también tuvo que enfrentar dos réplicas sísmicas mientras trabajaba en las zonas de mayor destrucción.

Estas situaciones obligaron a suspender temporalmente las operaciones para reorganizarse y garantizar la seguridad del personal.

Según explicaron, preservar la integridad del equipo era fundamental antes de continuar las labores de rescate.

Entre las historias que escucharon durante la misión, una de las que más impactó a los rescatistas fue la de un grupo de niños que quedó atrapado durante una celebración de cumpleaños.

"Todos los que tenemos hijos, nietos o hermanos pequeños sentimos un impacto especial cuando las víctimas son niños", confesó Chillambo.

Al finalizar la entrevista, los integrantes de la Cruz Roja Panameña señalaron que ninguna sociedad está completamente preparada para enfrentar un desastre de gran magnitud, pero destacaron la importancia de fortalecer las capacidades nacionales.

Indicaron que Panamá debe continuar invirtiendo en equipamiento, entrenamiento, simulacros y coordinación entre las instituciones y la empresa privada, para responder de manera efectiva ante una eventual emergencia de gran escala.

"Nadie está completamente preparado para una situación así, pero sí podemos fortalecer nuestros equipos y nuestra capacidad de respuesta", concluyeron.