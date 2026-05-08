Vecinos de Calle Capitán en La Chorrera piden cámaras de videovigilancia por aumento de hechos violentos

Los moradores hicieron un llamado a la Policía Nacional y a las autoridades locales para que se refuercen las rondas policiales, especialmente en horario nocturno, y se implementen medidas que permitan mejorar la seguridad en el sector.

La Chorrera, Panamá Oeste/Moradores de Calle Capitán solicitaron a las autoridades la instalación de cámaras de videovigilancia debido al temor e inseguridad que, aseguran, enfrentan diariamente por la cantidad de hechos violentos registrados en el área.

Los residentes manifestaron que cerca de sus viviendas se han reportado homicidios y otros delitos, sin que en muchos casos existan evidencias suficientes por la falta de sistemas de vigilancia en la zona.

Según indicaron, la preocupación aumenta principalmente durante las horas de la noche, cuando disminuye el movimiento comercial y peatonal en esta importante vía del distrito de La Chorrera.

“Vivimos con miedo porque aquí han ocurrido hechos violentos y no hay cámaras que permitan identificar a los responsables”, señalaron algunos residentes afectados.

Puedes leer: Sarampión en Panamá: Confirman segundo caso importado en viajera que ingresó por Aeropuerto de Tocumen

Piden más seguridad y rondas policiales

Los moradores hicieron un llamado a la Policía Nacional y a las autoridades locales para que se refuercen las rondas policiales, especialmente en horario nocturno, y se implementen medidas que permitan mejorar la seguridad en el sector.

Vía de alto tránsito

Calle Capitán es una vía altamente transitada por conductores y residentes que se desplazan hacia comunidades como Mendoza, Guayacanes, Las Yayas y otras barriadas cercanas.

Los residentes consideran que, debido al constante flujo vehicular y peatonal, el área requiere mayores controles de seguridad y vigilancia preventiva para reducir los riesgos de criminalidad.

Con información de Yiniva Caballero