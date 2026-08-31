Residentes de San Miguelito aprovechan compra de arroz a $6.25 y vacunación gratuita en la agroferia de Los Andes

La agroferia se realiza en el marco de la conmemoración del aniversario número 54 de la comunidad; la actividad interinstitucional permitió a las familias abastecerse de productos de la canasta básica a costos reducidos.

San Miguelito/Residentes acudieron a la agroferia del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en la comunidad de Los Andes N.° 1, corregimiento de Amelia Denis de Icaza, en el distrito de San Miguelito.

La agroferia se realiza en el marco de la conmemoración del aniversario número 54 de la comunidad; la actividad interinstitucional permite a las familias abastecerse de productos de la canasta básica a costos reducidos.

El arroz se mantuvo como el rubro más cotizado de la jornada, ofreciéndose en la presentación de 25 libras por 6.25 dólares. Además del grano, los asistentes adquirieron legumbres, frutas y carnes para abastecer sus hogares.

La jornada integra también a otras entidades estatales, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, la Lotería Nacional de Beneficencia y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, con el objetivo de aproximar sus trámites y atenciones a los residentes. En el área de salud, el personal médico aplicó vacunas gratuitas a los asistentes.

"Estamos vacunando a todas las personas que quieran venir [...] ya que hay muchos virus en el ambiente y necesitamos estar protegidos", explicó uno de los funcionarios del personal de salud.

Entre los pasillos, los compradores valoraron la oportunidad de economizar en las compras diarias. Una de las usuarias consultadas comentó sobre la oferta disponible: Hay productos como legumbres; estoy viendo qué más hay que me guste para llevar.

Sobre la periodicidad de estos eventos, añadió que "está bien que se hagan a menudo y les favorece al pueblo". Otra de las asistentes detalló que buscaba "cebolla y productos para la cena", al tiempo que calificó la iniciativa como positiva y solicitó "que la hagan siempre".

Representantes de las entidades participantes destacaron que el propósito de coordinar estas ferias es "acercar los servicios a la comunidad para que fuese un poquito más fácil y estirar esos cinco o diez dólares que la gente tiene para llevar su alimento a casa".

Los residentes expresaron que este tipo de ferias deben replicarse con frecuencia por el alivio económico que aportan al presupuesto familiar.

Con información de Jessica Román.