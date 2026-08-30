Retienen dos vehículos y aplican multas de B/.7,550 por quema de residuos en manglar de Juan Díaz

Dos vehículos fueron retenidos y sus responsables sancionados con B/.7,550.00 cada uno, tras ser sorprendidos disponiendo y quemando residuos sólidos de forma no autorizada dentro de un área de manglar en el sector de Astillero de Juan Díaz, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La entidad indicó que la acción se dio en el marco de un operativo de vigilancia y control ambiental, realizado para dar seguimiento a denuncias relacionadas con la disposición y quema de residuos en la zona.

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Durante la inspección, funcionarios identificaron dos vehículos involucrados en la práctica ilegal dentro del área protegida de manglar. Con el apoyo de la Policía Ambiental, se procedió a la retención de ambos vehículos y a la aplicación de una sanción directa a cada uno de los responsables, por un monto total superior a los B/.15,000.

Los vehículos retenidos fueron trasladados para su custodia, según confirmó MiAmbiente.