Retorno del Carnaval: Tráfico fluido hacia la capital con operativo de inversión de carriles

Panamá Oeste/El retorno de los conductores hacia la Ciudad de Panamá tras los días de Carnaval se desarrolla con normalidad y tráfico fluido, según confirmó la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional.

El operativo implementado en la vía Interamericana, que incluye una estrategia de inversión de carriles, ha permitido agilizar el ingreso de miles de vehículos a la capital, evitando los embotellamientos históricos que suelen caracterizar esta temporada.

El teniente Edwin Vega, de la Dirección de Operaciones de Tránsito, informó que el dispositivo policial se encuentra desplegado en puntos estratégicos de la carretera panamericana. Específicamente, se ha habilitado un carril invertido desde San José de Chame hasta El Nazareno, con el objetivo de descongestionar el tramo final antes de ingresar a la capital. Esta medida ha sido clave para mantener el flujo vehicular en dirección a la ciudad, permitiendo que los conductores avancen sin mayores contratiempos.

Hasta las 12:00 del mediodía, las autoridades registraron un total de 125 mil 547 vehículos que han completado su retorno hacia la Ciudad de Panamá. Esta cifra refleja la alta movilidad de los panameños durante el asueto carnavalesco y confirma que la estrategia de inversión de carriles está respondiendo a las expectativas de las autoridades.

Aunque inicialmente se contempló extender el operativo hasta San Carlos, el flujo controlado ha permitido mantener el dispositivo desde San José de Chame, ajustando los recursos según la demanda real del tráfico.

En cuanto a la duración del operativo, el teniente Vega precisó que, si bien la inversión de carriles estaba prevista hasta las 6:00 p.m., la Policía Nacional mantiene una postura flexible. Las autoridades evaluarán constantemente el volumen de vehículos que continúe descendiendo por la vía y, de ser necesario, extenderán el dispositivo hacia San Carlos para prevenir embotellamientos.

El teniente Vega hizo un llamado a los conductores que aún se encuentran en camino, advirtiendo sobre los riesgos de conducir fatigado tras los días de fiesta.

Con información de Yiniva Caballero.