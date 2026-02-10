Reunión del BID en Panamá busca fortalecer inversión y crecimiento sostenible

La agenda del encuentro contempla espacios de diálogo técnico y político, con el objetivo de generar acciones concretas que impulsen el crecimiento y la competitividad de los países participantes.

Panamá acoge la 39ª Reunión de Gobernadores del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del Istmo Centroamericano y la República Dominicana, un encuentro regional enfocado en fortalecer la integración, promover la inversión en talento humano y avanzar hacia un crecimiento sostenible en la región.

Durante la reunión, los países participantes dialogan sobre el fortalecimiento de mercados, el desarrollo de cadenas de valor seguras y la construcción de una visión compartida de desarrollo, con el respaldo de instituciones sólidas y estabilidad económica.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participa en este encuentro regional, destacando la importancia del diálogo y la cooperación entre los países del istmo. A través de sus redes sociales, el mandatario informó que sostuvo previamente una reunión de trabajo con Ilan Goldfajn, presidente del BID, en la que abordaron proyectos estratégicos para Panamá.

“Fue una reunión productiva sobre nuestro plan de trabajo en proyectos para el país, y hoy estamos participando en la 39ª Reunión de Gobernadores del BID, aquí en Panamá, trabajando en más oportunidades para nuestra gente”, expresó el presidente Mulino.

Durante la reunión, Mulino dijo que la agenda de modernización del país es ambiciosa, y el BID es un socio clave para estos objetivos, como el programa de integración logística aduanera que podría inaugurar a finales del 2027.

"Reconocemos el valor del acompañamiento del BID para convertirnos en miembros de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE), una garantía de que Panamá se compromete con los más altos estándares de transparencia, institucionalidad y buen gobierno", expresó Mulino.

La presencia de Panamá como país anfitrión refuerza su papel como plataforma de diálogo regional, promoviendo la confianza entre los países miembros y el compromiso con el desarrollo económico sostenible, la inversión y la integración regional.

La agenda del encuentro contempla espacios de diálogo técnico y político, con el objetivo de generar acciones concretas que impulsen el crecimiento y la competitividad de los países participantes.