Revocan medida domiciliaria y ordenan detención provisional a imputado por robo en joyería en la 5 de Mayo

El caso se remonta al 23 de abril de 2026, cuando el imputado, presuntamente junto a otros dos individuos, habría intentado perpetrar un robo agravado en una joyería ubicada en la Plaza 5 de Mayo.

Ciudad de panamá/El giro en el caso de un presunto robo a mano armada ocurrido en abril pasado en la capital panameña llegó este martes 5 de mayo de 2026. El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá decidió cambiar el rumbo de la medida cautelar impuesta a un hombre de 41 años, acusado de delitos graves contra el patrimonio económico y la seguridad colectiva.

El tribunal, integrado por los magistrados Yanelka Quijano, Adilio González y José Félix Sánchez, dejó sin efecto la detención domiciliaria con brazalete electrónico que había sido dictada en primera instancia por una jueza de garantías. En su lugar, ordenó la detención provisional del imputado, al considerar que la decisión inicial no estaba debidamente sustentada.

Durante la audiencia de apelación, celebrada en horas de la mañana, los magistrados concluyeron que los argumentos utilizados previamente, principalmente de carácter humanitario, no tenían bases sólidas. La medida original se apoyaba en la supuesta imposibilidad de que el acusado recibiera atención médica adecuada bajo custodia del sistema penitenciario. Sin embargo, el tribunal determinó que no se probó que dicha atención no pudiera ser garantizada.

De hecho, un informe médico, respaldado por el testimonio del jefe de neurocirugía del Hospital Santo Tomás, indica que el imputado ya fue dado de alta, no se encuentra en peligro de muerte y presenta una evolución favorable. Según ese mismo informe, solo requiere medicación y controles médicos periódicos.

A partir de estos elementos, el tribunal también señaló la existencia de los cuatro riesgos procesales y consideró que hay vinculación del imputado con los hechos investigados, lo que justificó la imposición de una medida más severa.

En la audiencia participaron representantes de todas las partes: la fiscal Jennibel Barraza por el Ministerio Público, el abogado Omar Davis como defensa técnica particular, y el querellante Luis Alberto Armona en representación de las víctimas.

El caso se remonta al 23 de abril de 2026, cuando el imputado, presuntamente junto a otros dos individuos, habría intentado perpetrar un robo agravado en una joyería ubicada en la Plaza 5 de Mayo. La investigación sigue en curso mientras el acusado permanece ahora bajo detención provisional.

También te puede interesar: Padres en Gualaca protestan por traslado de docentes que afecta a casi 200 estudiantes