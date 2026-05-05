Lluvias intensas elevan caudal de ríos en Coclé; Sinaproc activa vigilancia permanente

De acuerdo con reportes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), ríos en sectores como Penonomé y La Pintada presentan niveles elevados, lo que ha obligado a mantener vigilancia constante en comunidades cercanas.

Coclé/Las lluvias de las últimas horas en la provincia de Coclé no han pasado desapercibidas. El aumento del caudal de varios ríos mantiene en alerta a las autoridades, que han intensificado el monitoreo en distintos puntos considerados vulnerables, especialmente en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra.

De acuerdo con reportes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), ríos en sectores como Penonomé y La Pintada presentan niveles elevados, lo que ha obligado a mantener vigilancia constante en comunidades cercanas. La situación, aunque bajo seguimiento, no deja de generar preocupación ante la posibilidad de cambios bruscos en las condiciones climáticas.

Alexander Guardado, director de Sinaproc en Coclé, explicó que se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas, vigente hasta las 4:00 de la tarde de hoy, aunque advirtió que este podría extenderse dependiendo de las recomendaciones del Instituto de Meteorología.

“El llamado es claro: evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas y no intentar cruzar ríos o quebradas crecidas. Hemos tenido lluvias constantes en la región durante varios días y eso incrementa los riesgos”, señaló Guardado.

El funcionario también hizo énfasis en la necesidad de supervisar a los menores de edad y evitar excursiones o paseos a ríos en medio de estas condiciones. Las cifras respaldan la advertencia: en lo que va del año, Coclé acumula 10 muertes por inmersión, un dato que las autoridades califican como alarmante.

Mientras tanto, Sinaproc asegura que mantiene monitoreo permanente desde su base en Aguadulce, con equipos desplegados en áreas como El Valle, El Copé y el norte de Penonomé, donde las precipitaciones han sido más intensas.

Las recomendaciones no cambian, pero sí el nivel de insistencia. Las autoridades reiteran a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones, recordando que durante la temporada lluviosa las condiciones pueden variar de forma repentina y poner vidas en riesgo.