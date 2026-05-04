Renuncia de presidente de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, Ricardo Sotelo

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) informó que ha recibido la renuncia de Ricardo Sotelo Guedes a sus cargos como presidente y miembro de la Junta Directiva, en representación del sector empleador.

La CSS indicó que los mecanismos de gobernanza institucional contemplan las disposiciones necesarias para garantizar la continuidad de las funciones de la Junta Directiva, la designación del reemplazo del representante del Conep y la elección de un nuevo presidente, en apego a la normativa vigente, asegurando la adecuada conducción de esta institución.

La Dirección General de la CSS señaló que mantiene firme su propósito de garantizar la estabilidad y sostenibilidad de la institución, colocando al asegurado y sus familias en el centro de la gestión.

Añade en un comunicado que este compromiso se desarrolla en concordancia con el liderazgo del presidente de la República, José Raúl Mulino, y con la contribución de todos los sectores nacionales representados en la Junta Directiva, incluido el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).