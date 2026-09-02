Ricaurte Vásquez se despide del personal del canal de Panamá

El administrador culminará su periodo de siete años el próximo 7 de septiembre, cuando la ingeniera Ilya Espino de Marotta asumirá la dirección de la vía interoceánica para el periodo 2026-2033.

Ciudad de Panamá, Panamá/Ricaurte Vásquez inició su despedida de los colaboradores de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), a pocos días de concluir su periodo de siete años como administrador de la vía interoceánica.

El encuentro se desarrolló en el auditorio Ascanio Arosemena y reunió a trabajadores de las diferentes divisiones del Canal, como parte del cierre del proceso de transición hacia la administración de la ingeniera Ilya Espino de Marotta.

Vásquez culminará su gestión el próximo 7 de septiembre, fecha en la que Espino de Marotta tomará posesión como la primera mujer en ocupar el cargo de administradora del canal de Panamá.

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En su intervención, Vásquez recordó decisiones adoptadas durante el proceso de transferencia de la vía interoceánica a manos panameñas y los desafíos administrativos, laborales y financieros que enfrentó la institución en esa etapa.

Entre los asuntos abordados, mencionó la continuidad laboral del personal que pasó de la antigua Comisión del Canal de Panamá a la ACP, debido a que algunas normas estadounidenses dejarían de tener vigencia después de la transferencia del 31 de diciembre de 1999.

También se refirió a la interpretación de los activos que Estados Unidos debía transferir a Panamá y al programa de inversiones diseñado para reemplazar los rieles y las locomotoras utilizadas en las esclusas.

Según Vásquez, estas inversiones buscaban impedir que la vía interoceánica fuera recibida en condiciones similares a las de otros activos revertidos, como los puertos y el ferrocarril.

El administrador también recordó la autonomía presupuestaria de la institución y el manejo de los ingresos generados mediante los cambios en los peajes. Explicó que los recursos se acumulaban con mayor rapidez que la ejecución del programa de inversiones, lo que abrió una discusión sobre el destino del dinero restante.

“Y la pregunta era: ¿y la plata que sobra, a quién le pasa?”, recordó Vásquez durante su intervención.

Transición hacia una nueva administración

La Junta Directiva de la ACP designó en mayo a Ilya Espino de Marotta como administradora para el periodo 2026-2033, tras un proceso que la institución calificó como independiente y sustentado en criterios técnicos.

Espino de Marotta es ingeniera marina y cuenta con más de 40 años de trayectoria dentro del Canal. Ha ocupado los cargos de subadministradora y oficial de Sostenibilidad, además de haber participado en proyectos estratégicos, incluido el programa de ampliación de la vía interoceánica.

La Junta Directiva reconoció que la administración de Vásquez enfrentó desafíos como la crisis hídrica, la pandemia, las disrupciones logísticas internacionales y las tensiones geopolíticas que modificaron las rutas del comercio mundial.

Vásquez asumió como administrador en septiembre de 2019. Con su salida y la toma de posesión de Espino de Marotta se completará la transición institucional iniciada después de su designación.