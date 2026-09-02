Semana de la RSE celebrará 15 años con una mirada hacia las decisiones empresariales del futuro

El encuentro organizado por Sumarse se desarrollará el 6 y 7 de octubre bajo el lema “Creer, crear, crecer, el futuro”. Abordará asuntos como transición energética, bienestar, resiliencia, inversiones y gobierno corporativo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Sumarse presentó este miércoles la decimoquinta edición de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), un encuentro que analizará las decisiones que están adoptando las organizaciones para enfrentar los desafíos del futuro.

La actividad se celebrará el 6 y 7 de octubre en el hotel Sheraton de Panamá, bajo el lema “Creer, crear, crecer, el futuro”, según los datos divulgados por la organización.

Karla Mola, directora ejecutiva de Sumarse, explicó que esta edición pondrá la mirada tanto en las transformaciones internas de las organizaciones como en las decisiones estratégicas que se encuentran en evaluación.

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“Venimos con una mirada al futuro: qué estamos haciendo a lo interno de las organizaciones para transformarnos, pero también qué decisiones estratégicas están en la mesa de diseño de las estrategias”, expresó Mola durante Noticias AM.

La agenda incluirá conversaciones sobre cultura organizacional, personas, bienestar, transición energética, confianza, reputación y resiliencia. También examinará cómo se incorpora la sostenibilidad en las inversiones, el gobierno corporativo y las estrategias empresariales.

“Vamos a ver qué decisiones estamos tomando a la hora de hacer inversiones, a la hora del gobierno corporativo y a la hora de generar valor con nuestra estrategia de negocio”, explicó.

Experiencia y nuevas generaciones

La Semana de la RSE reunirá nuevamente a representantes de distintas generaciones para analizar las acciones que deben adoptarse desde el presente.

“Regresamos con los ‘next gen’, o sea, las nuevas generaciones, un ‘mix’ de experiencia y nuevas generaciones para replantear qué decisiones estamos tomando el día de hoy para construir ese futuro que queremos”, señaló Mola.

La directora ejecutiva destacó que, después de 15 ediciones, la actividad se ha consolidado como un espacio para compartir experiencias y conocer la evolución de las prácticas de sostenibilidad.

“Se ha consolidado el evento como el punto de encuentro para contar nuestras buenas prácticas, cómo hemos evolucionado en temas de la sostenibilidad y el trabajo que están haciendo los diferentes actores en este tema”, manifestó.

Mola sostuvo que la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad han adquirido mayor relevancia dentro de las organizaciones, especialmente por su relación con las decisiones estratégicas, la generación de valor y la capacidad de adaptación de las empresas.

Con información de Jorge Quirós.