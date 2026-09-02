Ana Matilde Gómez pide un debate amplio de las reformas electorales y advierte sobre fallas en la fiscalización

La exdiputada espera que las propuestas sean discutidas sin apresuramientos en la Asamblea Nacional. También respaldó la transformación de Vamos en partido político y no descartó volver a aspirar a la Presidencia.

Ciudad de Panamá, Panamá/La exdiputada y excandidata presidencial por libre postulación Ana Matilde Gómez pidió que las reformas electorales sean debatidas ampliamente y sin apresuramientos en la Asamblea Nacional, ante los cambios que podrían introducirse durante su discusión por los diputados.

“Que por lo menos haya un debate tan amplio, no apurado, no en corredera, tan amplio”, expresó Gómez durante una entrevista en Noticias AM.

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Advirtió que la experiencia demuestra que las propuestas elaboradas técnicamente por el Tribunal Electoral no necesariamente son aprobadas en la Asamblea Nacional tal como fueron presentadas.

La experiencia ha demostrado que lo que viene del Tribunal Electoral no necesariamente se aprueba como llegó de la mesa de reformas y del trabajo técnico que hace el Tribunal Electoral”, manifestó.

Gómez espera que el debate también permita a la ciudadanía conocer el alcance de las modificaciones y determinar cuáles deben respaldarse.

“Yo esperaría que el debate sea tan amplio y tan difundido que las personas comprendan qué cosas podemos apoyar y cuáles definitivamente no”, añadió.

Candidaturas independientes enfrentarían más dificultades

Según Gómez, las reformas no provocarán la desaparición de las candidaturas por libre postulación porque esta figura está protegida constitucionalmente. Sin embargo, consideró que podrían dificultar el camino de quienes aspiren a un cargo sin pertenecer a un partido.

“Así que no es que desaparezca porque por ley se mantiene, pero con la reforma evidentemente le hacen más difícil el camino”, sostuvo. Entre los asuntos que podrían afectar a los independientes, mencionó el porcentaje y la cantidad de firmas requeridas, además de las condiciones para acceder al subsidio preelectoral.

A su juicio, los diputados de Vamos serían quienes podrían defender estos espacios dentro de la Asamblea, debido a su experiencia participando por libre postulación.

Respalda decisión de Vamos

Gómez respaldó la decisión de la coalición Vamos de iniciar el proceso para convertirse en partido político. Consideró que las circunstancias y las reglas electorales llevaron a la agrupación a adoptar esta estructura para competir en las próximas elecciones.

Celebramos la llegada de Vamos con esa madurez política de tomar la decisión porque, primero, las circunstancias lo llevan allá y, segundo, porque si quieren realmente hacer transformaciones profundas para la sociedad panameña, para hacer una oferta electoral viable, bueno, hay que competir con las reglas que el sistema le está poniendo”, afirmó.

La exdiputada manifestó que la conformación de Vamos como partido genera la expectativa de que sus integrantes trasladen al colectivo prácticas como la transparencia, la rendición de cuentas y el rechazo a los privilegios y al nepotismo.

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“Esto es como una esperanza”, expresó Gómez, aunque señaló que deberá observarse si el nuevo colectivo logra mantenerse alejado de las fuerzas de poder que tradicionalmente buscan controlar a los actores políticos emergentes.

Cuestiona capacidad de fiscalización

Otro de los puntos abordados fue la fiscalización del financiamiento político. Gómez reconoció como positivo el establecimiento de un límite de mil dólares para las donaciones en efectivo y la posibilidad de recaudar fondos mediante plataformas digitales.

No obstante, advirtió que establecer topes no será suficiente si el Tribunal Electoral carece de herramientas para rastrear los gastos realizados durante las campañas. “Controlar los topes es una cosa y está bien, está en la ley, eso ayuda como un parámetro, pero si la fiscalización no tiene dientes, ¿cómo se hace para el día antes de las elecciones y el día de las elecciones?”, cuestionó.

También alertó sobre la cantidad de dinero en efectivo que circula en las jornadas previas y durante las elecciones sin que pueda determinarse su procedencia.

“Circula en el país una cantidad de dinero en efectivo que permite que se abra el espacio para el blanqueo de capitales, por ejemplo, porque viene dinero de distintas fuentes que no están siendo controladas”, señaló.

Gómez también planteó dudas sobre la capacidad del Tribunal Electoral para reaccionar frente al uso de inteligencia artificial para suplantar imágenes, difundir propaganda negativa o perjudicar a los candidatos.

No descarta otra aspiración presidencial, ni la Asamblea

Al ser consultada sobre su futuro político, Gómez aseguró que todavía analiza desde qué espacio podría ser más útil y no descartó volver a aspirar a la Presidencia de la República.

Esa es la reflexión más importante en la que me encuentro y creo que lo principal va a ser seguir analizando dónde uno es más útil y a qué propósito sirve más”, indicó.

La exdiputada sostuvo que una eventual candidatura debe estar orientada a romper con las prácticas tradicionales y promover cambios sin condicionamientos de grupos económicos o políticos.

“No es eso de lo que se trata, es de romper el statu quo y de plantear cosas diferentes para que realmente haya una transformación en el país, sin compromisos, sin ataduras de donantes, sin ataduras de grupos de fuerzas reales de poder que te controlen o te dominen”, agregó.

Gómez también señaló que desde la Presidencia se pueden impulsar cambios con mayor alcance, pero reconoció que su experiencia electoral le demostró las dificultades de emprender ese camino de manera individual.

“Yo he aspirado a la Presidencia de la República. Evidentemente, es muy difícil esa carrera como independiente. Yo no descarto que algún día este país pueda tener, darse ese respiro, como ese oxígeno”, expresó.

Gómez no anunció su incorporación a Vamos ni a ningún otro partido político. Sobre una futura candidatura, señaló que seguirá reflexionando, tras reconocer que su experiencia le demostró que recorrer el camino electoral de manera individual resulta complejo.

En la Presidencia de la República, donde se toman las grandes decisiones, también es donde realmente se puede impactar, es donde uno puede llevar todo eso en lo que uno cree, las convicciones, las profundas convicciones democráticas; uno las puede llevar desde la cabeza. Cuando la cabeza cambia, todo lo demás cambia”, declaró.

Posteriormente, añadió: “Ahora ya la experiencia me mostró que solo es muy difícil, así que, bueno, hay que seguir reflexionando”.