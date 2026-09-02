Presidente Mulino convoca a jubilados y empresarios para buscar una salida al proyecto que amplía los descuentos

El mandatario reunirá la próxima semana en la Presidencia a tres representantes de los jubilados y tres de la Cámara de Comercio. El encuentro se produce mientras gremios empresariales solicitan el veto de la iniciativa.

Ciudad de Panamá, Panamá/En medio de las solicitudes de veto al proyecto que amplía los descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores, el presidente de la República, José Raúl Mulino, convocó a una reunión con representantes de este sector de la población y de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

El encuentro se desarrollará la próxima semana en la Presidencia de la República y contará con la participación de tres representantes de gremios de jubilados y tres de la Cámara de Comercio.

Convocaré y participaré la próxima semana en una reunión en la Presidencia con 3 representantes de gremios de jubilados y 3 de la Cámara de Comercio, con el ánimo de encontrar fórmulas que hagan viable la recién aprobada ley que aumenta beneficios a jubilados. Espero y confío encontrar solución a los problemas generados por dicha aprobación legislativa”, expresó el mandatario.

La convocatoria abre un espacio de conversación antes de que Mulino adopte una decisión sobre el Proyecto de Ley 226, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional con 47 votos a favor y uno en contra. La iniciativa modifica la Ley 6 de 1987 y se encuentra pendiente de sanción o veto por parte del Ejecutivo.

Solicitudes de veto

La Cámara de Comercio pidió al presidente vetar en su totalidad el proyecto, al considerar que el aumento de los descuentos obligatorios podría ejercer una mayor presión sobre las micro, pequeñas y medianas empresas.

El gremio sostiene que las empresas tendrían que asumir inmediatamente el costo de los beneficios mientras mantienen gastos como salarios, alquileres, servicios, financiamiento e impuestos. También pidió una revisión técnica, fiscal y económica de la propuesta.

Por su parte, Fedecámaras solicitó un veto parcial y técnico. La federación advirtió sobre posibles afectaciones a la liquidez empresarial y a la recaudación tributaria, pese a que el proyecto contempla reconocer el 100% de los descuentos como crédito fiscal aplicable al impuesto sobre la renta.

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Fedecámaras también había propuesto instalar una mesa técnica con participación del sector público, los empresarios y los jubilados para buscar mecanismos sostenibles de apoyo.

Convocaré y participaré la próxima semana en una reunión en la Presidencia con 3 representantes de gremios de jubilados y 3 de la Cámara de Comercio con el ánimo de encontrar fórmulas que hagan viable la recién aprobada ley que aumenta beneficios a jubilados. Espero y confío… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) September 2, 2026

En contraste, dirigentes del Movimiento Mundo de Jubilados solicitaron a Mulino sancionar prontamente la iniciativa, al señalar que permitiría actualizar los beneficios frente al aumento del costo de la vida y la pérdida del poder adquisitivo.

Mulino no adelantó si sancionará o vetará el proyecto. Indicó que espera encontrar, mediante la reunión, una solución a los problemas surgidos después de su aprobación legislativa.

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