Río Alejandro concentra aumento de casos de dengue en Colón

Las autoridades insisten en mantener las medidas de prevención para evitar una mayor propagación del dengue en la provincia.

Puerto Pilón, Colón/Las autoridades de salud se mantienen en alerta ante el aumento significativo de casos de dengue en la provincia de Colón, donde las cifras en lo que va del año ya duplican las registradas en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con datos oficiales, a esta fecha en 2025 se habían reportado 133 casos, mientras que en 2026 la cifra asciende a 266 positivos, lo que representa un incremento preocupante para el sistema de salud.

Una de las comunidades más afectadas es Río Alejandro, en el corregimiento de Puerto Pilón, donde solo en las últimas dos semanas se han confirmado 27 casos, lo que ha encendido las alertas sanitarias en la región.

Ante esta situación, este sábado 11 de abril se realizaron jornadas de limpieza y fumigación con el objetivo de eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, y contener la propagación del virus.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población para eliminar recipientes con agua estancada y colaborar con las acciones comunitarias de prevención, destacando que la eliminación de criaderos en los hogares es clave para frenar el aumento de casos.

La directora regional de Salud en Colón, la doctora Nancy Torres, expresó su preocupación por el incremento sostenido de contagios y advirtió que podrían registrarse nuevos casos en las próximas semanas.

“Estamos preocupados por el aumento de estos casos y seguimos en espera de más reportes, por lo que continuaremos con las jornadas de limpieza y fumigación”, indicó la funcionaria.

Las autoridades insisten en mantener las medidas de prevención para evitar una mayor propagación del dengue en la provincia.

Con información de Néstor Miranda