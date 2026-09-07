Río Indio y la búsqueda de talento, entre los principales retos de la nueva administración del Canal

Jóvenes enfrentan dificultades para acceder a empleos en el Canal por deficiencias en inglés y matemáticas.

Panamá/El avance del proyecto de río Indio para garantizar la disponibilidad de agua y la búsqueda de talento con competencias técnicas figuran entre los principales retos de la nueva administración del canal de Panamá, señaló Rubén Gustavo Pérez Pinzón, subadministrador interino de la vía interoceánica.

Pérez Pinzón explicó que río Indio resulta esencial para atender el consumo de la población del área canalera y mantener el tránsito de buques.

Lo del proyecto de Río Indio para el canal de Panamá es de vital importancia porque de allí deriva el futuro del agua, de la disponibilidad de agua que hay para la población del área canalera y para el proceso de tránsito de buques por el canal de Panamá”, manifestó.

De acuerdo con el cronograma mencionado por el subadministrador interino, el proyecto deberá comenzar en enero de 2028 con los trabajos relacionados con la fase de ingeniería. Actualmente, se desarrollan estudios de suelo y otras evaluaciones.

“Según el cronograma, nosotros debemos estar empezando el proyecto en enero del 28 con todo lo que lleva la parte de ingeniería. Se está trabajando en estudios de suelo y distintos estudios desde ya”, detalló.

El reto de encontrar talento técnico

Junto con río Indio, Pérez Pinzón identificó la búsqueda de talento como otro de los principales desafíos de la institución. Explicó que el Canal necesita trabajadores con competencias técnicas que permitan mantener sus operaciones y transferir el conocimiento a las nuevas generaciones.

Uno de los retos más importantes que tenemos es con el talento. El talento para sostener el canal, estamos hablando de una empresa centenaria, para sostener el canal con sus competencias y sus habilidades es importante tener el talento para que esto se dé”, indicó.

“El canal es una empresa muy técnica, como le he mencionado; no es que sea muy diferente a otras empresas, pero tenemos mucha parte técnica que es la que ha sostenido el canal por más de 100 años y es importante que ese conocimiento, esas habilidades, estos se mantengan y se tengan con la nueva generación que viene”, añadió.

No obstante, advirtió que la formación de las nuevas generaciones presenta deficiencias en áreas necesarias para aspirar a puestos de trabajo en la vía interoceánica.

De cara a eso, la nueva generación viene generada de un sistema educativo que realmente nos ha dado ciertas lagunas. Por ejemplo, matemáticas tenemos que reforzarla, el inglés sobre todo, comprensión mecánica, análisis crítico”, declaró.

Pérez Pinzón también planteó que la capacidad de análisis crítico se está deteriorando debido al uso de las redes sociales y la inteligencia artificial, aunque reconoció su utilidad como herramientas.

“Es un tema que estamos viendo que se está deteriorando producto de las redes sociales y producto de la inteligencia artificial, que son elementos buenos para usarlos como herramienta, pero no son el todo”, manifestó. “El todo es que uno tiene que utilizar la información, analizarla y hacer su análisis crítico de las situaciones”, agregó.

El Canal necesitará nuevo personal durante los próximos cinco años debido a las jubilaciones y la rotación interna.

Nosotros tenemos un reto importante en materia de capital humano. En los próximos cinco años estamos requiriendo alrededor de 3,500 a 2,000 empleadores de trabajo, precisamente por los retiros que vamos a tener y por la rotación interna que tenemos de personal”, dijo Pérez Pinzón.

Añadió que “tenemos que acotar que el trabajo canalero, el talento que necesitamos es especializado y en muchos casos vamos a abrir programas para preparar a jóvenes que quieran ingresar, que estén preparados hasta cierto nivel y nosotros podemos llevarlos al nivel de especialidad que nosotros requerimos”.

Su llamado a los jóvenes fue que "es importante eso, referir que a los jóvenes, que apliquen, que se mantengan atentos al Portal de Empleo del Canal de Panamá, que es donde nosotros usamos esa base de datos para contratar”.

El trabajo del canal es un trabajo muy técnico en términos generales y nosotros estamos tratando de contratar talento a un nivel y fortalecer y prepararlos entonces para completar ese ciclo, esa curva de aprendizaje dentro del canal”.

Recordó que el canal de Panamá reclutará a cerca de 200 jóvenes para la Escuela de Aprendices, un programa de formación que comenzará en abril de 2027 y tendrá una duración de tres años, reveló Rubén Pérez Pinzón, subadministrador encargado de la vía interoceánica.

La convocatoria busca preparar a una nueva generación de artesanos calificados en áreas especializadas de la operación canalera. Una vez concluida su formación, los participantes podrán aspirar a una plaza de trabajo dentro de la institución.

Nosotros tenemos ahora mismo, desplegamos hace 15 días, 20 días, la Escuela de Aprendices, el llamado a la Escuela de Aprendices para empezar en el 2027, en abril del 2027, y en ese sentido nosotros vamos a reclutar alrededor de 200 jóvenes para que entren a la Escuela de Aprendices y sean formados por tres años para que terminen graduándose como artesanos calificados y que puedan optar por una plaza de trabajo en el Canal de Panamá”, explicó Pérez Pinzón.

Vacantes por competencia y mérito

Pérez Pinzón aclaró que el Canal no abre miles de vacantes, pero sí mantiene oportunidades para quienes se preparen y participen en los procesos correspondientes. Agregó que la selección se realiza por competencia y mérito.

“Lo más importante es decirles a los jóvenes que sí se puede. Prepárense, apliquen al Canal de Panamá porque hay muchas oportunidades”, sostuvo.

“El Canal de Panamá no es que abra miles de vacantes, pero sí hay vacantes, sí hay oportunidades y es por competencia y por mérito, pero si usted se prepara y es perseverante, al final puede entrar al Canal de Panamá. Es una empresa muy noble que le da muchas oportunidades para crecer”, añadió.

Pérez Pinzón también se refirió a su designación y al respaldo que brindará a Ilya Espino de Marotta durante el comienzo de su gestión como administradora del Canal.

Muy contento, con muchos retos de apoyar a la ingeniera Marotta en este nuevo caminar que tenemos, pero la verdad que me siento cómodo trabajando con la ingeniera. Tengo 35 años trabajando en el Canal, creo que la puedo apoyar muchísimo en este periodo que estoy”, expresó.

Puertos y gasoducto

El subadministrador interino también mencionó los proyectos de nuevos puertos en el Atlántico y el Pacífico, junto con el gasoducto, como parte de la diversificación de los negocios del Canal.

“Aparte de eso, tenemos los proyectos de diversificación de negocios conexos, como los puertos en el Atlántico y en el Pacífico y el proyecto del gasoducto, que es importante, y también hemos avanzado en algo”, expresó.

Según Pérez Pinzón, el proceso de precalificación para los proyectos portuarios cerró el 9 de julio, mientras que el correspondiente al gasoducto culminó el 23 de julio.

“El 9 de julio nosotros estuvimos ya recibiendo, cerrando el proceso de precalificación con los interesados, y el 23 de julio cerramos para el gasoducto. El 9 de julio para los puertos y el 23 de julio para el gasoducto”, precisó.

Con información de Jorge Quirós.